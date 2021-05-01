Мерсон: "Маунт — самый прибавивший игрок в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал полузащитника "Челси" Мейсона Маунта самым прибавившим игроком в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Насчет перспектив Маунта на "Стэмфорд Бридж" появились большие сомнения после увольнения Фрэнка Лэмпарда в конце января, однако с приходом Томаса Тухеля на тренерский мостик "синих" Мейсон стал играть только лучше.



Мерсон восхищается прогрессом 22-летнего англичанина, сравнивая того по стилю игры как раз с Лэмпардом.



"Мейсон Маунт — самый прибавивший игрок в Премьер-Лиге, и он напоминает мне Фрэнка Лэмпарда".



"Он становится лучше и лучше, и он обладает тем же настроем, который был у Фрэнка, на 100 процентов. Он всегда упорно трудится, всегда старается прибавить".



"Фрэнка тоже обвиняли, что он является любимчиком тренера, когда он работал с Харри Рэднаппом в "Вест Хэме". То же самое случилось с Мейсоном в "Челси".



"Но оказалось, что Лэмпард был прав насчет Мейсона Маунта. Это Лэмпард дал ему шанс, и он ухватился за него обеими руками".



"Посмотрите, как много денег "Челси" потратил на Кая Хаверца и Тимо Вернера, которые и близко не соответствуют Маунту по важности для команды. Сейчас он главный игрок, он феноменален в своем возрасте. Он тащит команду", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.