Тухель: "Вернер способен забивать по 20-30 голов за сезон"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что считает Тимо Вернера нападающим, который способен забивать по 20-30 голов за сезон.

После своего дорогостоящего перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом Вернер отличился лишь шесть раз в 31 матче за "синих", совершив кучу невероятных промахов.



Однако Тухель не спешит выходить на трансферный рынок ради покупки бомбардира и верит, что в следующем сезоне результативность Вернера вернется в норму.



"Вы не найдете ни одного тренера, который бы не хотел добавить своей команде нападающего, забивающего по 20 голов за сезон. Таких игроков не бывает слишком много".



"Но "Челси" купил то, что купил, а они купили Тимо Вернера, и он является нападающим, который забивает по 20-30 голов в год. Сейчас у него небольшие трудности, впервые в карьере".



"Я знаю Тимо с его 17 лет. Он много забивал каждый год с юношеского уровня. В 16 лет он играл за команду U-18, в 17 лет он играл за команду U-19 и никогда не переставал забивать".



"В случае с любым трансфером есть риски, связанные с адаптацией, сменой страны, сменой мышления. Это требует времени. Это не так, что тебе не хватает элемента пазла, и ты берешь и находишь ровно тот элемент, который тебе нужен. Все сложнее, и поэтому мы не спешим и не паникуем", — сообщил Тухель Sky Sports.