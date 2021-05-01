Тухель: "Вернер способен забивать по 20-30 голов за сезон"

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что считает Тимо Вернера нападающим, который способен забивать по 20-30 голов за сезон.

После своего дорогостоящего перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом Вернер отличился лишь шесть раз в 31 матче за "синих", совершив кучу невероятных промахов.

Однако Тухель не спешит выходить на трансферный рынок ради покупки бомбардира и верит, что в следующем сезоне результативность Вернера вернется в норму.

"Вы не найдете ни одного тренера, который бы не хотел добавить своей команде нападающего, забивающего по 20 голов за сезон. Таких игроков не бывает слишком много".

"Но "Челси" купил то, что купил, а они купили Тимо Вернера, и он является нападающим, который забивает по 20-30 голов в год. Сейчас у него небольшие трудности, впервые в карьере".

"Я знаю Тимо с его 17 лет. Он много забивал каждый год с юношеского уровня. В 16 лет он играл за команду U-18, в 17 лет он играл за команду U-19 и никогда не переставал забивать".

"В случае с любым трансфером есть риски, связанные с адаптацией, сменой страны, сменой мышления. Это требует времени. Это не так, что тебе не хватает элемента пазла, и ты берешь и находишь ровно тот элемент, который тебе нужен. Все сложнее, и поэтому мы не спешим и не паникуем", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки Вернер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2021 17:00

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  1. jirrort 01.05.2021 18:10 # jirrort
    Это правда

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  2. division 01.05.2021 18:08 # division
    Верим в ТурбоТимо! Он намного лучше дерьмины!

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  3. manutd-20champ 01.05.2021 18:01 # manutd-20champ
    ну если только на тренировке, то да.

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  4. jakov 01.05.2021 17:43 # jakov
    А Тухель пиздабол получается

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  5. h22o 01.05.2021 17:42 # h22o
    лигасложнее, мозга неВернику хватает только на рывки..

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  6. meshuggah 01.05.2021 17:23 # meshuggah
    Если создать 50-60 моментов

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  7. phenomenon1 01.05.2021 17:22 # phenomenon1
    Способен, но пока не способен :)

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  8. suddenly 01.05.2021 17:12 # suddenly
    Но делать он этого конечно же не будет.

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  9. hunter022 01.05.2021 17:10 # hunter022
    Играя в 5 Бундеслиге и то с натяжкой

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  10. bes-ter 01.05.2021 17:05 # bes-ter
    На PS5 играя в Фифу

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