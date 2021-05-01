"Сити" победил "Пэлас" и оказался на пороге чемпионства

"Манчестер Сити" оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге благодаря победе 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".

Относительно поражения от "Лестера" в стартовый состав "орлов" вернулись Тайрик Митчелл и Андрос Таунсенд, заменив Патрика Ван Анхольта и Джордана Айю.



Из стартового состава "горожан" на матч против ПСЖ в Лиге Чемпионов уцелели лишь Эдерсон, Жоау Канселу и Родри. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался и Серхио Агуэро.



В первом тайме "Сити", конечно владел преимуществом по территории и владению мячом, но в створ ворот Висенте Гуаиты так ни разу и не пробил — лишь несколько неточных или заблокированных ударов, а также отмененный из-за офсайда гол Габриэля Жезуса.



Можно даже сказать, что до перерыва хозяева были ближе к голу. Два хороших момента имел Кристиан Бентеке, но головой он пробил неточно, а его удар с близкого расстояния был отражен Эдерсоном.



Во втором тайме давление гостей стало более акцентированным, и на 57-й минуте "Пэлас" дрогнул. Бенжамен Менди прострелил с левого фланга на границу штрафной, где Агуэро первым касанием укротил мяч, а вторым пробил с подъема — 0:1.



Почти сразу же случился и второй гол. Это Торрес пробил с подступов к штрафной площади — 0:2.



Пока "орлы" приходили в себя, счет мог стать разгромным, но удар Рахима Стерлинга на себя приняла ближняя штанга.



В остатке матча "Сити" создал еще уйму моментов, но все они были разбазарены. Впрочем, соперник уже не подавал признаков жизни.



Как и против ПСЖ, на "Селхерст Парк" у "Сити" тоже не клеилась игра в первом тайме, несмотря на другой состав, но после перерыва все встало на свои места. Теперь "горожанам" достаточно дождаться осечки "Манчестер Юнайтед", чтобы оформить чемпионство.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче