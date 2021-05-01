"Сити" победил "Пэлас" и оказался на пороге чемпионства

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге благодаря победе 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".

Относительно поражения от "Лестера" в стартовый состав "орлов" вернулись Тайрик Митчелл и Андрос Таунсенд, заменив Патрика Ван Анхольта и Джордана Айю.

Из стартового состава "горожан" на матч против ПСЖ в Лиге Чемпионов уцелели лишь Эдерсон, Жоау Канселу и Родри. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался и Серхио Агуэро.

В первом тайме "Сити", конечно владел преимуществом по территории и владению мячом, но в створ ворот Висенте Гуаиты так ни разу и не пробил — лишь несколько неточных или заблокированных ударов, а также отмененный из-за офсайда гол Габриэля Жезуса.

Можно даже сказать, что до перерыва хозяева были ближе к голу. Два хороших момента имел Кристиан Бентеке, но головой он пробил неточно, а его удар с близкого расстояния был отражен Эдерсоном.

Во втором тайме давление гостей стало более акцентированным, и на 57-й минуте "Пэлас" дрогнул. Бенжамен Менди прострелил с левого фланга на границу штрафной, где Агуэро первым касанием укротил мяч, а вторым пробил с подъема — 0:1.

Почти сразу же случился и второй гол. Это Торрес пробил с подступов к штрафной площади — 0:2.

Пока "орлы" приходили в себя, счет мог стать разгромным, но удар Рахима Стерлинга на себя приняла ближняя штанга.

В остатке матча "Сити" создал еще уйму моментов, но все они были разбазарены. Впрочем, соперник уже не подавал признаков жизни.

Как и против ПСЖ, на "Селхерст Парк" у "Сити" тоже не клеилась игра в первом тайме, несмотря на другой состав, но после перерыва все встало на свои места. Теперь "горожанам" достаточно дождаться осечки "Манчестер Юнайтед", чтобы оформить чемпионство.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2021 16:25

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Последние комментарии:




  1. sellman 01.05.2021 16:51 # sellman
    А чё там по картонной защите титула? Картонка не смогла обосанную картонку защитить? На сколько трофеев портовые губошлёпы претендуют?

    Ахахахахааа, бестрофейники

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  2. nemovista 01.05.2021 16:49 # nemovista
    С победой. Заслуженное чемпионство.

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  3. sausage 01.05.2021 16:49 # sausage
    "Теперь "горожанам" достаточно дождаться осечки "Манчестер Юнайтед", чтобы оформить чемпионство"

    А что, просто выиграть ещё один матч не судьба? Обязательно осечки МЮ ждать?
    Впрочем, лишить завтра манков, хоть и призрачных, но шансов на чемпионство было бы интересно.

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  4. madchester 01.05.2021 16:49 # madchester
    Manchester is blue!

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  5. felix-the-cat 01.05.2021 16:43 # felix-the-cat
    Скумы сосать, ухехехеххехе! Мы короли Манчестера!

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  6. madchester 01.05.2021 16:41 # madchester
    Завтра болеем за портовых обрыганов.

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  7. brown-ale 01.05.2021 16:41 # brown-ale
    Завтра будут праздновать чемпик.

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  8. electric 01.05.2021 16:39 # electric
    Всем пох

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  9. true-manc 01.05.2021 16:29 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  10. mancityman 01.05.2021 16:27 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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