Моуриньо рассказал, когда вернется к работе

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо лично высказался насчет возвращения к работе.

Проведя 17 месяцев у руля "Тоттенхэма", в начале прошлой недели Моуриньо остался без работы. С тех пор Жозе успел устроиться экспертом на период Евро-2020, а вот с поисками нового клуба 58-летний португалец спешить не будет.



"У меня нет планов. Я собираюсь вести свою обычную жизнь. Я чувствую себя свежим. Я спокоен. Я в отпуске".



"У меня появилось больше времени, чтобы сделать домашнюю работу и проанализировать некоторые вещи. Я подожду, прежде чем вернусь в футбол".



"Подожду не просто правильного клуба, а правильной культуры. Возможно, следующий сезон — это преждевременно, но время покажет", — сообщил Моуриньо журналу Times.