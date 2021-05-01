Моуриньо рассказал, когда вернется к работе

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо лично высказался насчет возвращения к работе.

Проведя 17 месяцев у руля "Тоттенхэма", в начале прошлой недели Моуриньо остался без работы. С тех пор Жозе успел устроиться экспертом на период Евро-2020, а вот с поисками нового клуба 58-летний португалец спешить не будет.

"У меня нет планов. Я собираюсь вести свою обычную жизнь. Я чувствую себя свежим. Я спокоен. Я в отпуске".

"У меня появилось больше времени, чтобы сделать домашнюю работу и проанализировать некоторые вещи. Я подожду, прежде чем вернусь в футбол".

"Подожду не просто правильного клуба, а правильной культуры. Возможно, следующий сезон — это преждевременно, но время покажет", — сообщил Моуриньо журналу Times.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2021 16:00

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  1. h22o 01.05.2021 16:37 # h22o
    Был топ-тренером, трансформировался в топ-охотника
    за ''приданным''.

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  2. ilovemanutd 01.05.2021 16:30 # ilovemanutd
    Хочет получать отступные пока есть возможность, чтобы обеспечить свою семью на несколько поколений вперёд

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  3. asnural 01.05.2021 16:25 # asnural
    Трахнул апл, трахнул владельцев клубов..красавчик.

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  4. bangladesh 01.05.2021 16:14 # bangladesh
    в италию пойдет

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  5. sobachiydrist 01.05.2021 16:12 # sobachiydrist
    Очковенный совсем уж тонус потерял.

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  6. ganinilyha 01.05.2021 16:10 # ganinilyha
    Возглавь сборную России. Выиграть и так ничего не выиграем всё равно.

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