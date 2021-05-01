Райола допускает переход Погба в "Реал"

Агент Мино Райола заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще может оказаться в "Реале".

Серьезные финансовые затруднения "Реала", а также провал проекта Европейской Суперлиги ставят под большой вопрос переезд Погба в Мадрид, несмотря на истекающий в следующем году контракт.



Однако Райола не исключает никакой из сценариев, включая обмен Поля на кого-нибудь из игроков "Реала".



"Почему Погба еще не в "Реале", несмотря на давний интерес? Это вопрос к Мадриду".



"Одно время Погба чувствовал, что его очень любят и ему доверяют в "Юнайтед", а также существовал интерес других клубов".



"Кроме того, "Юнайтед" и "Реалу" сложно достичь договоренности насчет столь крупного трансфера, потому что большим клубам не нравится продавать отличных игроков в другие большие клубы".



"Не буду вас обманывать. Погба всегда привлекала возможность выступать в Мадриде, в том числе из-за Зидана. Он идол Погба с детства".



"Может ли сделка случиться в будущем? Я не знаю".



"Думаю, нет ничего невозможного, но в футболе день ото дня ситуация может меняться. Так это устроено. Ты должен быть гибким в своем мышлении, обдумывая все варианты".



"Допустим, завтра "Реал" захочет обменять Азара на Погба? Это лишь пример. Если всем четырем сторонам это нравится, то почему нет?" — сообщил Райола AS.