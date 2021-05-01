Артета подтвердил, что Смит-Роу будет предложен новый контракт
Рулевой "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб предложит новый контракт полузащитнику Эмилю Смит-Роу.
Созидательная игра Смит-Роу является одним из немногих ярких моментов в этом сезоне для "Арсенала". 20-летний англичанин забил два гола и отдал семь результативных передач за "канониров" с учетом всех соревнований.
Заключив новые контракты с Букайо Сака прошлым летом и с Флорином Балоганом в апреле, теперь лондонский клуб готов пригласить к столу переговоров Эмиля.
"Действительно, мы собираемся провести такие переговоры".
"Думаю, Эмиль заслужил это той игрой, которую он демонстрировал. Можно уверенно сказать, что он очень мотивирован и хочет продолжать выступать за нас", — сообщил Артета Sky Sports.
01.05.2021 14:00
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