Артета подтвердил, что Смит-Роу будет предложен новый контракт

Рулевой "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб предложит новый контракт полузащитнику Эмилю Смит-Роу.

Созидательная игра Смит-Роу является одним из немногих ярких моментов в этом сезоне для "Арсенала". 20-летний англичанин забил два гола и отдал семь результативных передач за "канониров" с учетом всех соревнований.



Заключив новые контракты с Букайо Сака прошлым летом и с Флорином Балоганом в апреле, теперь лондонский клуб готов пригласить к столу переговоров Эмиля.



"Действительно, мы собираемся провести такие переговоры".



"Думаю, Эмиль заслужил это той игрой, которую он демонстрировал. Можно уверенно сказать, что он очень мотивирован и хочет продолжать выступать за нас", — сообщил Артета Sky Sports.