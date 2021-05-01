Клопп: "В следующем сезоне будет еще сложнее попасть в топ-4"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в следующем сезоне попасть в топ-4 Премьер-Лиги будет еще сложнее.

За пять матчей до финиша "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, всерьез рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.



Однако Юрген ожидает, что в следующем сезоне конкуренция только увеличится, и "Ливерпулю" придется соперничать со множеством других команд, помимо "Манчестер Сити".



"Всегда становится только сложнее, потому что "Сити" никогда не стоит на месте. Они не стояли на месте и не будут стоять".



"На протяжении двух лет подряд мы висели у них на хвосте. Хорошо, в один год нам удалось опередить их, но мы никогда не ожидали, что это будет происходить 10 лет подряд".



"Сейчас "Юнайтед на подъеме, и каждый может это четко видеть. "Челси" выступает блестяще, у них команда топ-уровня. Я уже говорил, что Томас (Тухель) унаследовал команду-подарок, и вы можете видеть, что они так хороши, поэтому проще не станет".



"Мы говорим не только о "Сити". Уверен, будут и другие команды. Вроде "Лестера", который обладает великолепным тренером и командой топ-уровня, которая преодолевает различные трудности. Никто не должен списывать со счетов "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Вест Хэм" сейчас неудержим, как вы видите".



"Как может стать проще? Это не только "Сити". Хорошая вещь насчет "Сити" в том, что ты встречаешься с ними только дважды за сезон! Тебе также нужно выиграть все другие матчи, что достаточно тяжело в этой лиге".



"Но это будет только в следующем году, и кому какое дело до этого в данный момент. В следующем году мы выложимся без остатка, но сейчас мы сосредоточены на воскресенье", — цитирует Клоппа Goal.