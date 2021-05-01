Моуриньо "очень скоро" вернется к работе

Жозе Моуриньо Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Алан Брэзил заявил, что его друг Жозе Моуриньо "очень скоро" вернется к тренерской работе, но не в Англии.

Напомним, прошлая неделя началась для Моуриньо с того, что "Тоттенхэм" указал ему на дверь. Это случилось всего за шесть дней до финала Кубка Лиги, проигранного "шпорами".

На текущей неделе стало известно, что Моуриньо будет освещать матчи Евро-2020 для talkSPORT, а также заведет колонки в The Sun и The Times, однако эти роли в медиа — временные, и уже со следующего сезона Жозе может вернуться к основной профессии.

"К слову, скоро он вернется к работе. Я не собираюсь делать никаких намеков, но мы разговаривали с ним с глазу на глаз о некоторых вещах, и это произойдет не в этой стране".

"Это все, что я могу сказать, но очень скоро он вернется", — сообщил Брэзил в эфире talkSPORT.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2021 12:00

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  1. alexomck 01.05.2021 13:15 # alexomck
    Юве? :)

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  2. mancunia-planet 01.05.2021 12:57 # mancunia-planet
    В Аталанту этого цигана! И то жаль Аталанту

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  3. ensiferum 01.05.2021 12:29 # ensiferum
    Судя по фото - в РПЛ?

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  4. ilovemanutd 01.05.2021 12:03 # ilovemanutd
    Заранее соболезную футболистам и фанатам этого клуба

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