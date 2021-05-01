Моуриньо "очень скоро" вернется к работе

Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Алан Брэзил заявил, что его друг Жозе Моуриньо "очень скоро" вернется к тренерской работе, но не в Англии.

Напомним, прошлая неделя началась для Моуриньо с того, что "Тоттенхэм" указал ему на дверь. Это случилось всего за шесть дней до финала Кубка Лиги, проигранного "шпорами".



На текущей неделе стало известно, что Моуриньо будет освещать матчи Евро-2020 для talkSPORT, а также заведет колонки в The Sun и The Times, однако эти роли в медиа — временные, и уже со следующего сезона Жозе может вернуться к основной профессии.



"К слову, скоро он вернется к работе. Я не собираюсь делать никаких намеков, но мы разговаривали с ним с глазу на глаз о некоторых вещах, и это произойдет не в этой стране".



"Это все, что я могу сказать, но очень скоро он вернется", — сообщил Брэзил в эфире talkSPORT.