Салах пока не обсуждал новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что пока не начинал переговоры о новом контракте.

После окончания этого сезона у Салаха останется два года по действующему контракту, однако "Ливерпуль" пока не выражал желание продлить сотрудничество с 28-летним египтянином, которого сватают в "Реал" и "Барселону".



"Никто не разговаривал со мной об этом, поэтому мне особо нечего сказать. Никто из клуба ничего мне не говорил, поэтому я не знаю".



"Каковы мои амбиции на остаток карьеры? Я уже говорил прежде, что хочу снова выиграть Премьер-Лигу, хочу снова выиграть Лигу Чемпионов".



"Это замечательные вещи, и я лишь стремлюсь выигрывать их снова и снова. Часть нашей профессии — выигрывать трофеи", — сообщил Салах Sky Sports.