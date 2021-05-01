Клопп: "Лига Европы — отличное соревнование"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не страшит перспектива выступать в Лиге Европы в следующем сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, находясь в четырех очках от топ-4. Угроза не попасть в Лигу Чемпионов более чем реальна для "красных", особенно учитывая выезд к "Манчестер Юнайтед" на носу.

Однако Клопп уверяет, что его команда отнесется с уважением к Лиге Европы, если "Ливерпуль" попадет только туда.

"За то время, что я нахожусь в Англии, мы лишь однажды выступали в Лиге Европы, и мы добрались до финала, так что это было хорошо — за исключением финала".

"Вчера вечером я увидел, что "Манчестер Юнайтед" получает большое удовольствие от выступления в Лиге Европы!"

"Конечно, это важно, в каком соревновании ты выступаешь и при каких обстоятельствах. Но мы не будем думать: "О, мой Бог, нам же придется играть там".

"Нет, нет, нет, это отличное соревнование, но я еще тщательно не размышлял об этом — и хотя это маловероятно, у нас все еще есть небольшой шанс попасть в Лигу Чемпионов, поэтому давайте постараемся, а там станет видно, что случится в следующем сезоне", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2021 10:00

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  1. weorlfc 01.05.2021 11:32 # weorlfc
    Це пiзда

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  2. j-silver 01.05.2021 10:56 # j-silver
    Отрицание, гнев, торг и депрессия прошли
    Наступила стадия Принятие

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  3. jirrort 01.05.2021 10:30 # jirrort
    Охохохохохохохо

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  4. meshuggah 01.05.2021 10:22 # meshuggah
    Вуахахахахахахах

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