Погба: "У нас есть команда, способная побороться за титул"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба считает, что его команда собирается побороться за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Насчет того, что "Сити" станет чемпионом в этом сезоне, давно нет сомнений, однако "Юнайтед" прикладывает все усилия, чтобы максимально отсрочить коронацию свою соседей.



В данный момент "красные дьяволы" уступают "горожанам" 10 очков, комфортно располагаясь на втором месте, и Погба с партнерами готовы сделать следующий шаг.



"Мы становимся ближе и ближе. Мы знаем, что у нас были небольшие трудности, но мы не оглядываемся назад — мы должны быть устремлены вперед".



"Это значит мы должны попытаться приблизиться к "Сити". Прежде их отрыв от нас был гораздо больше, но мы показали, что можем соперничать с ними и что у нас есть команда, способная побороться за титул".



"Нужно поправить лишь несколько деталей, и мы обязательно поборемся за титул, я уверен насчет этого", — сообщил Погба BBC.