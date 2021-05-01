Мейсон: "Тоттенхэму" не нужна Лига Чемпионов, чтобы сохранить Кейна"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мейсон уверен, что будущее нападающего Харри Кейна не зависит от попадания клуба в Лигу Чемпионов.

Ранее весной ходили слухи, что Кейн попросится на выход, если "шпоры" не смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон крайне призрачны, однако Мейсон не думает, что на кону находится будущее Кейна.



"Я так не думаю. Харри Кейн любит этот футбольный клуб. Это было доказано им в течение семи или восьми последних лет. Он один из лучших нападающих в мире. Каждый знает это, мы знаем это, и я бы хотел думать, что и сам Харри знает это".



"Самое важное прямо сейчас — это матч на выходных. Мы сосредоточены на игре и не можем проявлять неуважение к сопернику, расходуя свою энергию на посторонние вещи".



"Это все, что я хочу сказать по это поводу. Внимание Харри и всего нашего клуба — на воскресном матче", — цитирует Мейсона The Independent.