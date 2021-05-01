Киоун: "Мартинелли не нравится Артете"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун заподозрил главного тренера "канониров" Микеля Артету в личной неприязни к нападающему Габриэлю Мартинелли.

Мартинелли никак не удается пробиться в стартовый состав "Арсенала" после полученной в декабре травмы, хотя, казалось бы, обстоятельства этому всячески способствуют.



Например, в минувший четверг, когда "канониры" играли с "Вильярреалом" в Лиге Европы, Александр Лакасетт отсутствовал с небольшой травмой, а Пьер-Эмерик Обамеянг едва оправился после малярии и расположился в запасе. Но Артета все равно не выпустил 19-летнего бразильца с первых минут, решив сыграть без чистого нападающего, и это огорчат Киоуна.



"Я обеспокоен тем, что Мартинелли не играет. Почему он не играет? Потому что он не нравится своему тренеру. Все просто".



"Меня нет на тренировочной базе каждый день, но очень интересно, что Мартин Эдегор во время последнего международного перерыва назвал Маринелли "лучшим молодым игроком, которого я когда-либо видел". И это при том, что он сам из "Реала"!



"Настало время дать ему шанс. Давайте поддержим его".



"Думаю, он замечательно потрудился, когда вышел на замену. Он не только совершал рывки, но и отходил назад. Он был словно батарейкой Duracell".



"Пусть он остается в составе. Дайте ему играть. Он заслуживает того же отношения, что и Смит-Роу с Сака", — сообщил Киоун BT Sport.