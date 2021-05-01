Клопп: "Мы забиваем недостаточно часто"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на то, что его игроки забивают недостаточно голов при обилии моментов.
В двух последних матчах Премьер-Лиги "Ливерпуль" нанес 39 ударов, но забил только два гола и набрал два очка из шести возможных.
Клопп чувствует, что его игрокам вроде Садио Мане и Роберто Фирмино не хватает уверенности возле чужих ворот. Юрген рад, что хотя бы с созданием моментов у "красных" проблем нет.
"Мы работаем над уверенностью игроков в себе, но затем следующий матч, и мы снова теряем очки из-за упущенных моментов".
"Мы забиваем недостаточно часто, но мы создаем достойное количество моментов, и как раз это нам нужно продолжать делать. Мы не кричим на парней — им просто нужна правильная информация".
"У нас многое получается на футбольном поле, однако плохая реализация моментов и пропущенные в концовках голы все это перечеркивают".
"Так иногда бывает, что ты пропускаешь в концовке, но когда это стоит тебе всей проделанной работы, это очень жестоко. И с нами это случилось два раз подряд", — цитирует Клоппа talkSPORT.
01.05.2021 06:00
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