Клопп: "Мы забиваем недостаточно часто"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на то, что его игроки забивают недостаточно голов при обилии моментов.

В двух последних матчах Премьер-Лиги "Ливерпуль" нанес 39 ударов, но забил только два гола и набрал два очка из шести возможных.



Клопп чувствует, что его игрокам вроде Садио Мане и Роберто Фирмино не хватает уверенности возле чужих ворот. Юрген рад, что хотя бы с созданием моментов у "красных" проблем нет.



"Мы работаем над уверенностью игроков в себе, но затем следующий матч, и мы снова теряем очки из-за упущенных моментов".



"Мы забиваем недостаточно часто, но мы создаем достойное количество моментов, и как раз это нам нужно продолжать делать. Мы не кричим на парней — им просто нужна правильная информация".



"У нас многое получается на футбольном поле, однако плохая реализация моментов и пропущенные в концовках голы все это перечеркивают".



"Так иногда бывает, что ты пропускаешь в концовке, но когда это стоит тебе всей проделанной работы, это очень жестоко. И с нами это случилось два раз подряд", — цитирует Клоппа talkSPORT.