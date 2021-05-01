34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 мая, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция



Выезд к "Кристал Пэлас" затесался для "Манчестер Сити" между двумя матчами Лиги Чемпионов против ПСЖ, и отсюда возникает дилемма. С одной стороны, "горожане" могли бы поберечь силы, а с другой им может хватить одной победы для чемпионства, если затем "Манчестер Юнайтед" отступится в поединке с "Ливерпулем". Как бы то ни было, "орлы" проиграли 13 из 17 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).



Защитник "Пэлас" Гари Кэхилл залечил небольшую травму. Мамаду Сако, Натан Фергюсон и Конор Уикхэм пока не готовы вернуться.



Защитник "Сити" Джон Стоунс продолжает отбывать дисквалификацию. Илкаю Гюндогану может потребоваться передышка после ушиба лодыжки, полученного против ПСЖ.



БРАЙТОН — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" упустил возможность закрыть вопрос с продлением прописки в Премьер-Лиге, уступив 1:0 "Шеффилд Юнайтед", и теперь вынужден добирать недостающие очки в матчах с более сильными соперниками — начиная с "Лидса", который не знает поражений уже шесть поединков чемпионата кряду. "Чайки" выиграли семь из восьми последних встреч с "белыми" в чемпионате.



Защитник "Брайтона" Бен Уайт возвращается к матчу против своего бывшего клуба после дисквалификации.



Вингер "Лидса" Рафинья не успевает залечить свое бедро к субботе, но Родриго уж поправился. Капитан Лиам Купер все еще дисквалифицирован.



ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



В минувший вторник "Челси" оставил немало сил, играя на выезде против "Реала", а теперь должен быстро переключиться на борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. "Фулхэм" набрал лишь одно очко в пяти матчах после сенсационной победы 0:1 на "Ливерпулем" и сейчас находится в семи баллах от спасительного места. "Синие" не знают поражений уже в 18 домашних встречах с "дачниками" кряду с учетом всех соревнований.



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич по-прежнему травмирован. Выбыл с небольшим повреждением Антонио Рюдигер.



Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете снова в строю, переболев коронавирусом. Рубен Лофтус-Чик не сыграет из-за условий своей аренды.



ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция



"Эвертон" остается аутсайдером борьбы за попадание в еврокубки, несмотря на победу над "Арсеналом" в прошлый уикенд. "Астон Вилла" просто доигрывает сезон, в 2021 году потерпев девять поражений в Премьер-Лиге — только у "Шеффилд Юнайтед" и "Саутгемптона" больше (по 12). "Ириски" не проигрывают "вилланам" на "Гудисон Парк" уже девять матчей кряду.



Защитник "Эвертона" Майкл Кин оправился после растяжения задней поверхности бедра. Абдулай Дукуре и Жан-Филипп Гбамен травмированы.



Капитан "Виллы" Джек Грилиш по-прежнему не готов вернуться. Также вне игры Морган Сансон и Трезеге.