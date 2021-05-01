34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Кристиан Пулишич В субботу, 1 мая, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция

Выезд к "Кристал Пэлас" затесался для "Манчестер Сити" между двумя матчами Лиги Чемпионов против ПСЖ, и отсюда возникает дилемма. С одной стороны, "горожане" могли бы поберечь силы, а с другой им может хватить одной победы для чемпионства, если затем "Манчестер Юнайтед" отступится в поединке с "Ливерпулем". Как бы то ни было, "орлы" проиграли 13 из 17 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).

Защитник "Пэлас" Гари Кэхилл залечил небольшую травму. Мамаду Сако, Натан Фергюсон и Конор Уикхэм пока не готовы вернуться.

Защитник "Сити" Джон Стоунс продолжает отбывать дисквалификацию. Илкаю Гюндогану может потребоваться передышка после ушиба лодыжки, полученного против ПСЖ.

БРАЙТОН — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция

"Брайтон" упустил возможность закрыть вопрос с продлением прописки в Премьер-Лиге, уступив 1:0 "Шеффилд Юнайтед", и теперь вынужден добирать недостающие очки в матчах с более сильными соперниками — начиная с "Лидса", который не знает поражений уже шесть поединков чемпионата кряду. "Чайки" выиграли семь из восьми последних встреч с "белыми" в чемпионате.

Защитник "Брайтона" Бен Уайт возвращается к матчу против своего бывшего клуба после дисквалификации.

Вингер "Лидса" Рафинья не успевает залечить свое бедро к субботе, но Родриго уж поправился. Капитан Лиам Купер все еще дисквалифицирован.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция

В минувший вторник "Челси" оставил немало сил, играя на выезде против "Реала", а теперь должен быстро переключиться на борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. "Фулхэм" набрал лишь одно очко в пяти матчах после сенсационной победы 0:1 на "Ливерпулем" и сейчас находится в семи баллах от спасительного места. "Синие" не знают поражений уже в 18 домашних встречах с "дачниками" кряду с учетом всех соревнований.

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич по-прежнему травмирован. Выбыл с небольшим повреждением Антонио Рюдигер.

Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете снова в строю, переболев коронавирусом. Рубен Лофтус-Чик не сыграет из-за условий своей аренды.

ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция

"Эвертон" остается аутсайдером борьбы за попадание в еврокубки, несмотря на победу над "Арсеналом" в прошлый уикенд. "Астон Вилла" просто доигрывает сезон, в 2021 году потерпев девять поражений в Премьер-Лиге — только у "Шеффилд Юнайтед" и "Саутгемптона" больше (по 12). "Ириски" не проигрывают "вилланам" на "Гудисон Парк" уже девять матчей кряду.

Защитник "Эвертона" Майкл Кин оправился после растяжения задней поверхности бедра. Абдулай Дукуре и Жан-Филипп Гбамен травмированы.

Капитан "Виллы" Джек Грилиш по-прежнему не готов вернуться. Также вне игры Морган Сансон и Трезеге.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2021 00:25

Количество просмотров Просмотров: 349

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 01.05.2021 00:41 # liverpo0ol
    Победа гостей на классе, кроме хуесосов

    (ответить)

  2. ian 01.05.2021 00:41 # ian
    Кроме Эве - АВ и нечего смотреть.

    (ответить)

  3. danny949494 01.05.2021 00:31 # danny949494
    Победа хозяев на классе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: