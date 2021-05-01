"Саутгемптон" вдесятером выстоял против "Лестера"
С 10-й минуты играя вдесятером, "Саутгемптон" смог добыть ничью в противостоянии с "Лестером" — 1:1.
Матч на "Сент-Мэри" начался с того, что уже на 10-й минуте защитник "святых" Янник Вестергор снес Джейми Варди на подступах к штрафной площади, за что схлопотал прямую красную карточку.
Получив численное преимущество, "Лестер" забрал мяч под свой контроль, тогда как "Саутгемптон" отступил назад и закрылся у своих ворот.
Счет был открыт только в начале второго тайма, когда Келечи Ихеаначо сыграл рукой в своей штрафной, а Джеймс Уорд-Проуз реализовал назначенный пенальти — 1:0.
Впрочем, прошли считанные минуты, и Ихеаначо исправился, навесив на линию вратарской, откуда неотразимо пробил головой Джонни Эванс — 1:1.
А вот на что-то большее гостей не хватило, несмотря на три десятка ударов. "Святые" выстояли и удержали ничью.
"Саутгемптон" — "Лестер". Отчет о матче
01.05.2021 00:00
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