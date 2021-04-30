Каррагер: "Салах, Мане и Фирмино больше не могут играть вместе"

Экспет Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпулю" пора расформировать свою основную тройку нападения из Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино.

В этом сезоне знаменитое трио нападения "Ливерпуля" выглядит уже не так устрашающе, как в предыдущие. По мнению Каррагера эта проблема даже серьезнее, чем ситуация в центре обороны.



"Люди говорят, что линия нападения "Ливерпуля" не в форме, но это длится уже слишком долго, чтобы упадок формы объяснял их игру".



"Люди говорят о проблемах "Ливерпуля" в центре обороны, но их главная проблема на другом конце поля".



"Диогу Жота стал бонусом для них, забив несколько голов, но я еще шесть месяцев назад говорил в эфире, что эту связку нужно разорвать, потому что еще ни одна тройка нападения никогда не держалась вместе так долго".



"Если вы посмотрите на другие атакующие связки, на другие тройки нападения из прошлого, то они существуют года три, а затем нужно что-то менять. В "Ливерпуле" они играют вместе уже четыре или пять лет, так что этим летом нужно разорвать эту связку", — сообщил Каррагер в эфире.