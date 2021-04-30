Тухель: "Решение по Лофтус-Чику пока не принято"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель опроверг слухи о том, что его клуб решил избавиться от полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

После своего дебюта в 2014 году Лофтус-Чик провел 82 матча за "Челси", сыграв заметную роль в победе "синих" в Лиге Европы в сезоне 2018/19.



Однако из-за проблем со здоровьем Лофтус-Чик так и не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж" и на этот сезон отправился за практикой в "Фулхэм".



Недавно в прессе появились слухи, что на "Стэмфорд Бридж" не рады возвращению своего воспитанника из аренды, но Тухель не готов подтвердить, что Рубен непременно будет продан.



"Это еще не решено. Мне он весьма нравился, когда был моложе".



"Своим стилем игры, своими движениями он напоминал мне Михаэля Баллака. Даже были слухи о его переезде в Германию. Так что мы хорошо осведомлены о его таланте".



"Я не знаю, почему у него не сложилось, как он того хотел, но сейчас он неплохо проявляет себя в "Фулхэме". В то же время я не могу судить о нем по телевизору и слухам — я должен поработать с игроком, чтобы составить свое мнение о нем".



"Решение насчет его будущего еще не принято", — цитирует Тухеля Sky Sports.