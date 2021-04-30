Сульшер защищает право фанатов МЮ на протесты

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту права фанатов на протесты.

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" играть дома с "Ливерпулем", и перед матчем близ "Олд Траффорд" должна пройти 10-тысячная акция протеста фанатов против семейства Глэйзеров.



У самого Сульшера нет претензий к американским владельцам клуба, однако Оле Гуннар считают, что болельщикам нельзя запрещать выражать свое мнение.



"Важно, чтобы мнение фанатов было услышано и чтобы мы взаимодействовали лучше".



"Моя задача — сохранять концентрацию на футбольных делах и делать так, что наша команда была как можно лучше. Клуб и владельцы замечательно меня поддерживали, и я уверен, что снова получу поддержку, чтобы сделать шаг вперед".



"Все клубы согласились, что Суперлига — это не наш путь, и я рад этому".



"Когда есть протесты, важно, чтобы у них был хороший облик и чтобы они проходили мирно".



"Игроки сосредоточены на матче и ни на чем другом. Они уже оказывались в сложных ситуациях. После матча с "Лидсом", когда объявили о Суперлиге, была странная неделя".



"Но я не переживаю ни на секунду — мы думаем только о футболе. Как вы убедились по матчу Лиги Европы, игроки полностью сосредоточены на игре", — цитирует Сульшера Sky Sports.