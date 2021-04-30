Кавани передумал уходить из "Юнайтед"

Нападающий Эдинсон Кавани передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" и уже на следующей неделе может продлить свой контракт.

Ранее в апреле стало известно, что Кавани всерьез помышляет о возвращении в Южную Америку. Даже отец Эдинсона подтвердил, что его сын общается с "Бокой Хуниорнс".



Однако главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не оставлял попыток убедить Кавани остаться, и 34-летний уругваец, судя по всему, поддался этим уговорам.



Как сообщает ESPN, теперь Эдинсон, забивший пять голов в апреле, склоняется к тому, чтобы продлить свой истекающий контракт на сезон 2021/22, причем это может произойти уже в ближайшие дни.



Экс-игрок ПСЖ надеется, что еще один сезон в Европе поможет ему подойти в хорошей форме к Чемпионату Мира в Катаре в 2022 году.