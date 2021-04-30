Кавани передумал уходить из "Юнайтед"

Эдинсон Кавани Нападающий Эдинсон Кавани передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" и уже на следующей неделе может продлить свой контракт.

Ранее в апреле стало известно, что Кавани всерьез помышляет о возвращении в Южную Америку. Даже отец Эдинсона подтвердил, что его сын общается с "Бокой Хуниорнс".

Однако главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не оставлял попыток убедить Кавани остаться, и 34-летний уругваец, судя по всему, поддался этим уговорам.

Как сообщает ESPN, теперь Эдинсон, забивший пять голов в апреле, склоняется к тому, чтобы продлить свой истекающий контракт на сезон 2021/22, причем это может произойти уже в ближайшие дни.

Экс-игрок ПСЖ надеется, что еще один сезон в Европе поможет ему подойти в хорошей форме к Чемпионату Мира в Катаре в 2022 году.


Метки Кавани, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 20:00

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  1. brown-ale 30.04.2021 20:18 # brown-ale
    Ясно. Холанда не будет.

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  2. boke-ast 30.04.2021 20:13 # boke-ast
    Нужно сказать что он уже не тот нап что лет 5 назад, так что спешить с его продлением не стоит.

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  3. slash-lfc 30.04.2021 20:07 # slash-lfc
    Весьма добротный нап. Пользы принёс больше чем Санчес. В ЛФК его!

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