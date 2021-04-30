Премьер-Лига подвинула предпоследний тур, чтобы каждая команда дивизиона смогла по разу сыграть дома при зрителях.

План британского правительства по снятию коронавирусных ограничений предусматривает допуск зрителей на стадионы в количестве не более 10,000 на матч, начиная с 17 мая.



Учитывая это, Премьер-Лига приняла решение подвинуть 37-й тур, изначально запланированный на уикенд 15-16 мая, на 18-19 мая.



Матчи заключительного, 38-го тура, будут сыграны в воскресенье, 23 мая.



Таким образом, на финише сезона каждая команда сыграет при зрителях один раз дома и один раз на выезде. BBC добавляет, что на этих матчах смогут присутствовать в том числе гостевые фанаты — в количестве до 500 человек на игру.