Премьер-Лига подвинула предпоследний тур
Премьер-Лига подвинула предпоследний тур, чтобы каждая команда дивизиона смогла по разу сыграть дома при зрителях.
План британского правительства по снятию коронавирусных ограничений предусматривает допуск зрителей на стадионы в количестве не более 10,000 на матч, начиная с 17 мая.
Учитывая это, Премьер-Лига приняла решение подвинуть 37-й тур, изначально запланированный на уикенд 15-16 мая, на 18-19 мая.
Матчи заключительного, 38-го тура, будут сыграны в воскресенье, 23 мая.
Таким образом, на финише сезона каждая команда сыграет при зрителях один раз дома и один раз на выезде. BBC добавляет, что на этих матчах смогут присутствовать в том числе гостевые фанаты — в количестве до 500 человек на игру.
30.04.2021 19:00
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