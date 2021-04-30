Клопп: "Мы обязаны побеждать "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что у его команды нет права на осечку в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

К выезду на "Олд Траффорд" "Ливерпуль" подходит, находясь в четырех баллах от четвертого места, что обязывает "красных" играть только на победу. Вместе с тем Клопп чувствует, что "Юнайтед" не настроен делиться очками.



"Мы обязаны побеждать "Юнайтед" больше, чем на 100 процентов. Без побед в матчах у нас не будет шансов на попадание в еврокубки".



"Это будет тяжелый матч, напряженный матч. Мы видели "Юнайтед" вчера вечером, и они хороши! Особенно когда ты позволяешь им играть. Они были неудержимы".



"Я практически уверен, что "Юнайтед" еще не потерял надежду на чемпионство. Обе команды обязаны побеждать, и это обещает хороший матч", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Вместе с тем Юрген поведал, что непопадание в Лигу Чемпионов не поменяло бы трансферные планы "Ливерпуля" на лето.



"Выступление в Лиге Чемпионов имеет огромное значение для нас, особенно в финансовом плане. Если мы не попадаем туда, это будет нехорошо, определенно нет, но я не думаю, что это что-либо изменит".



"Наша ситуация была и останется сложной в любом случае", — добавил Клопп.