Клопп: "Мы обязаны побеждать "Юнайтед"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что у его команды нет права на осечку в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

К выезду на "Олд Траффорд" "Ливерпуль" подходит, находясь в четырех баллах от четвертого места, что обязывает "красных" играть только на победу. Вместе с тем Клопп чувствует, что "Юнайтед" не настроен делиться очками.

"Мы обязаны побеждать "Юнайтед" больше, чем на 100 процентов. Без побед в матчах у нас не будет шансов на попадание в еврокубки".

"Это будет тяжелый матч, напряженный матч. Мы видели "Юнайтед" вчера вечером, и они хороши! Особенно когда ты позволяешь им играть. Они были неудержимы".

"Я практически уверен, что "Юнайтед" еще не потерял надежду на чемпионство. Обе команды обязаны побеждать, и это обещает хороший матч", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Вместе с тем Юрген поведал, что непопадание в Лигу Чемпионов не поменяло бы трансферные планы "Ливерпуля" на лето.

"Выступление в Лиге Чемпионов имеет огромное значение для нас, особенно в финансовом плане. Если мы не попадаем туда, это будет нехорошо, определенно нет, но я не думаю, что это что-либо изменит".

"Наша ситуация была и останется сложной в любом случае", — добавил Клопп.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 30.04.2021 18:50 # superperez101
    смешно. забивать не забивают, пропускать - пропускают

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  2. gerrard08 30.04.2021 18:43 # gerrard08
    Да уже в этом смысла не особо много.

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  3. manutd-20champ 30.04.2021 18:32 # manutd-20champ
    зашевелилась гадюка под вилами.

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  4. suddenly 30.04.2021 18:15 # suddenly
    Хуй знает чем занимались весь сезон, а теперь вдруг обязаны побеждать...

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  5. januzaj00 30.04.2021 18:08 # januzaj00
    Выходим на этот матч и уничтожаем этот клуб. Их день четверг

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  6. mancunia-planet 30.04.2021 18:05 # mancunia-planet
    Также как и Лидс и Касл. Просто обязаны были, а сейчас сосите леденцы.

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