Сака разочарован "пассивным" "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака раскритиковал игру своей команды в первом тайме выездного матча против "Вильярреала".

Заработанный Сака пенальти позволил "Арсеналу" проиграть первый полуфинальный матч Лиги Европы всего лишь со счетом 2:1, хотя временами казалось, что "канонирам" не избежать разгрома.



Букайо рад, что все так закончилось для его команды, но не скрывает разочарования по поводу игры партнеров в первом тайме.



"Думаю, команда ужасно начала матч. Нельзя начинать матч таким образом, и это не сюрприз, что соперник повел 2:0".



"Однако, думаю, мы очень хорошо отреагировали, вдесятером забив гол. Это оставляет нам хорошие шансы отыграться на "Эмирейтс".



"Можно найти много позитивных моментов, и все они были во втором тайме. Как я уже сказал, это полуфинал Лиги Европы, и когда ты начинаешь матч таким образом, забить просто невозможно".



"Мы ничего не создали, мы проигрывали каждую дуэль, мы были пассивны. Оглядываясь назад и видя такую игру, ты испытываешь большое разочарование".



"Однако я рад, что мы собрались во втором тайме и забили, оставив себе хорошие шансы", — цитирует Сака Evening Standard.