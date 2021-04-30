"Юнайтед" не будет участвоваь в возрождени Суперлиги

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что его клуб не будет участвовать в возрождении проекта Европейской Суперлиги.

Напомним, "Юнайтед" и пять других клубов Премьер-Лиги вышли из проекта спустя 48 часов после официального заявления о создании о создании Суперлиги.



Президент Суперлиги Флорентино Перес неоднократно говорил, что клубы Премьер-Лиги не могут просто взять и уйти, потому что подписали контракты с обязательствами.



Перес также обещал, что Суперлига еще появится после реорганизации — но уже без "Юнайтед".



"Я могу заверить вас, что мы извлекли урок из событий прошлой недели и не собираемся никак участвовать в возрождении планов насчет Суперлиги", — цитирует Вудворда, покидающего "Юнайтед" в этом году, ESPN.