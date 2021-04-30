Тен Хаг отверг интерес "Тоттенхэма"

Эрик Тен Хаг продлил свой контракт с "Аяксом", чем, судя по всему, отверг интерес "Тоттенхэма".

Находящийся в поисках замены уволенному Жозе Моуриньо "Тоттенхэм" сосредоточился на Тен Хаге после того, как Юлиан Нагельсманн выбрал "Баварию", а Брендан Роджерс решил продолжить работу с "Лестером".



Пресса даже сообщала, что "шпоры" уже договорились о встрече с Эриком. Однако сегодня "Аякс" объявил о продлении контракта со своим наставником на 12 месяцев — до июня 2023.



"Я знаю, с кем работаю, я знаю, каковы наши идеи, я знаю, каковы наши цели. Я счастлив здесь. Я погружен в процесс работы, своей головой и своим сердцем", — дал ясно понять о своих намерениях Тен Хаг.



С переходом в "Тоттенхэм" также связывают Грэма Поттера из "Брайтона" и Скотта Паркера из "Фулхэма". По информации Sky Sports, не стоит ждать назначения раньше конца сезона — это намек на то, что заинтересовавшие "шпор" кандидаты имеют работу и сперва должны завершить сезон.