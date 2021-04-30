Кейн планирует играть в футбол еще 10 лет

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что способен выступать на высоком уровне еще 10 лет.

Когда Кейна сравнивают с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе, то часто вспоминают о возрасте Харри, которому грядущим летом исполнится уже 28.



Возраст кажется отягчающим обстоятельством, когда говорят о переходе Кейна в какой-либо топ-клуб, но сам Харри не видит здесь проблемы.



"Учитывая то, как игра изменилась и развивается, учитывая акцент на восстановлении, спортивной науке и анализе данных, пиком хорошего профессионального футболиста следует считать возраст после 30, в середине четвертного десятка.



"Если ты будешь следить за своим организмом и делать правильные вещи за пределами поля, то нет причин, почему ты не сможешь задержаться на высоком уровне надолго".



"Посмотрите хотя бы на Месси, Роналду и Бензема, которым за 30 и которые продолжают блистать. Так что есть много примеров игроков, которые выступают на высоком уровне в возрасте далеко за 30".



"Это определенно является целью и для меня. Я хочу играть как можно дольше, и это определенно достижимо. Послушайте, мне только 27, поэтому у меня впереди еще несколько хороших лет, прежде чем я достигну этой стадии. Но я чувствую, что смогу продолжать играть, когда мне будет далеко за 30", — цитирует Кейна ESPN.