Облак не исключает свой переезд в Премьер-Лигу
Голкипер "Атлетико" Ян Облак заявил, что не исключает свой переезд в Премьер-Лигу.
Облака сватают в Премьер-Лигу уже много лет. Очередные слухи такого рода появились в прошлом месяце, когда Яна связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед".
Сам 28-летний словенец высоко ценит Премьер-Лигу и верит, что смог бы выступать в Англии на том же уровне, что и в Испании.
"В Премьер-Лиге сильные команды. Возможно, сильнейшие. Но я думаю, в конце концов ты делаешь то, что просит тренер. Ты следуешь его инструкциям".
"Могу ли я представить себя в Премьер-Лиге? Не знаю. Я не знаю будущее, но я уверен, что в любой лиге смог бы играть хорошо. Никогда не знаешь, что случится в будущем".
"Я в Испании уже семь лет. Давайте посмотрим. Я все еще молод. Не так уж молод, но впереди меня все еще несколько лет".
"Самое важное для меня — надеяться, что я буду избегать травм. Давайте посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Облака Goal.
30.04.2021 13:00
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