Облак не исключает свой переезд в Премьер-Лигу

Голкипер "Атлетико" Ян Облак заявил, что не исключает свой переезд в Премьер-Лигу.

Облака сватают в Премьер-Лигу уже много лет. Очередные слухи такого рода появились в прошлом месяце, когда Яна связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед".



Сам 28-летний словенец высоко ценит Премьер-Лигу и верит, что смог бы выступать в Англии на том же уровне, что и в Испании.



"В Премьер-Лиге сильные команды. Возможно, сильнейшие. Но я думаю, в конце концов ты делаешь то, что просит тренер. Ты следуешь его инструкциям".



"Могу ли я представить себя в Премьер-Лиге? Не знаю. Я не знаю будущее, но я уверен, что в любой лиге смог бы играть хорошо. Никогда не знаешь, что случится в будущем".



"Я в Испании уже семь лет. Давайте посмотрим. Я все еще молод. Не так уж молод, но впереди меня все еще несколько лет".



"Самое важное для меня — надеяться, что я буду избегать травм. Давайте посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Облака Goal.