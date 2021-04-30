"Астон Вилла" следит за Абрахэмом

"Астон Вилла" следит за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма.

Ожидается, что "Челси" не будет препятствовать уходу Абрахэма из клуба грядущим летом. Тэмми не пользуется доверием главного тренера "синих" Томаса Тухеля и не готов мириться с ролью игрока скамейки.



"Челси" надеется выручить за своего воспитанника 40 миллионов фунтов, и Daily Mirror утверждает, что одним из претендентов на Абрахэма обещает стать "Астон Вилла".



"Вилла" — не чужой клуб для 23-летнего англичанина, который провел здесь сезон 2018/19 на правах аренды, забив 26 голов.



Добавим, Абрахэм остается лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов. Однако при Тухеле Тэмми отличился лишь раз и только четырежды выходил в стартовом составе.