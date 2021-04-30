"Астон Вилла" следит за Абрахэмом

Тэмми Абрахэм "Астон Вилла" следит за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма.

Ожидается, что "Челси" не будет препятствовать уходу Абрахэма из клуба грядущим летом. Тэмми не пользуется доверием главного тренера "синих" Томаса Тухеля и не готов мириться с ролью игрока скамейки.

"Челси" надеется выручить за своего воспитанника 40 миллионов фунтов, и Daily Mirror утверждает, что одним из претендентов на Абрахэма обещает стать "Астон Вилла".

"Вилла" — не чужой клуб для 23-летнего англичанина, который провел здесь сезон 2018/19 на правах аренды, забив 26 голов.

Добавим, Абрахэм остается лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов. Однако при Тухеле Тэмми отличился лишь раз и только четырежды выходил в стартовом составе.


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 12:00

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  1. sisyazavr 30.04.2021 13:20 # sisyazavr
    Да и вообще, че я тут распинаюсь... Норм игрок, десятку положит.

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  2. sisyazavr 30.04.2021 13:19 # sisyazavr
    Во всех турнирах в этом сезоне Жиру забивает каждые 106 минут (1167 м. 11 голов 0 ассистов), Абрахэм приносил гол каждые 127 минут (+ ассисты каждые 87 минут) (1519 м. 12 голов и 6 ассистов), Вернер забивал каждые 296 минут (+ ассисты - каждые 98 минут) - 3256 минут 11 голов 12 ассистов .
    Пока что Абрахэм - лучший бомбардир и самый полезный нападающий.

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  3. mixmaster 30.04.2021 13:01 # mixmaster
    продадут Уоткинса за 40 в ЛФК. Норм замена

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  4. sisyazavr 30.04.2021 12:58 # sisyazavr
    По статистике Жиру в последний сезон в АПЛ, почти не играя забивает каждые 180 минут (в предыдущем - каждые 83), Абрахэм - каждые 170 минут, Вернер - раз в 374 минуты официальных матчей АПЛ .. Но при этом 9 ассистов.

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  5. arhangel777 30.04.2021 12:49 # arhangel777
    Офигеть, лучший бомбардир Челси сидит на лавке, а хваленый Вернер постоянно в основе транжирит 100% моменты)))

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  6. m-ballack 30.04.2021 12:02 # m-ballack
    С продажи Грилиша наскребут.

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