Сон близок к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин близок к новому контракту, несмотря на неопределенность с которой приходится иметь дело "шпорам".

Сон находится в прекрасной форме в этом сезоне, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в 33 матчах Премьер-Лиги, чего, правда, "Тоттенхэму" может не хватить даже для попадания в Лигу Европы.

И если Харри Кейн, партнер Сона по нападению, сильно сомневается насчет своего будущего, 28-летний южнокореец склоняется к продлению своего рассчитанного до 2023 года контракта.

Как утверждает Daily Star, переговоры Сона и "шпор" о новой сделке находятся в завершающей стадии. Экс-игрок "Байера" собирается отвергнуть интерес клубов вроде "Баварии" и "Реала", чтобы остаться в Северном Лондоне.

Продление сотрудничества с одним из ключевых исполнителей стало бы ободряющей новостью для президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, последние пара недель для которого выдались чрезвычайно тяжелыми в свете увольнения Жозе Моуриньо, скандала с Европейской Суперлигой и поражения в финале Кубка Лиги.


Метки контракты, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 11:00

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  1. manutd-20champ 30.04.2021 11:39 # manutd-20champ
    дурачок

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  2. beowolf 30.04.2021 11:06 # beowolf
    Продлит контракт, а следующим летом будет проситься в другой клуб и ныть, что его не отпускает жадный Леви

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