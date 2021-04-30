Сон близок к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин близок к новому контракту, несмотря на неопределенность с которой приходится иметь дело "шпорам".

Сон находится в прекрасной форме в этом сезоне, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в 33 матчах Премьер-Лиги, чего, правда, "Тоттенхэму" может не хватить даже для попадания в Лигу Европы.



И если Харри Кейн, партнер Сона по нападению, сильно сомневается насчет своего будущего, 28-летний южнокореец склоняется к продлению своего рассчитанного до 2023 года контракта.



Как утверждает Daily Star, переговоры Сона и "шпор" о новой сделке находятся в завершающей стадии. Экс-игрок "Байера" собирается отвергнуть интерес клубов вроде "Баварии" и "Реала", чтобы остаться в Северном Лондоне.



Продление сотрудничества с одним из ключевых исполнителей стало бы ободряющей новостью для президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, последние пара недель для которого выдались чрезвычайно тяжелыми в свете увольнения Жозе Моуриньо, скандала с Европейской Суперлигой и поражения в финале Кубка Лиги.