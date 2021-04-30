Премьер-Лига отобрала у Ла Лиги звание сильнейшей лиги Европы

Эдинсон Кавани и Поль Погба Впервые за девять лет Премьер-Лига гарантировала себе звание сильнейшей европейской лиги по рейтингу УЕФА.

Премьер-Лига давно обладает репутацией лучшей лиги мира, однако в предыдущие годы это не всегда подтверждалось выступлением английских команд в еврокубках.

С сезона 2012/13 в рейтинге национальных чемпионатов, где оцениваются выступления команд из той или иной страны за последние пять лет, господствовала Испания.

Однако накануне "Манчестер Юнайтед" сокрушил "Рому" со счетом 6:2 в первом полуфинальном матче Лиги Европы, принеся очередные очки в копилку Англии.

Таким образом, даже если "Реал" выиграет Лигу Чемпионов, а "Вильярреал" — Лигу Европы, Англия все равно сохранит лидерство в рейтинге к финишу сезона.

Английские команды превосходили соперников Испании в трех из пяти последних сезонов, и со старта следующей кампании этот разрыв только увеличится — один из худших сезонов для представителей Премьер-Лиги и одновременно один из лучших для представителей Ла Лиги перестанет считаться при расчете коэффициентов.

Этот сезон — вообще лучший для Англии, которая представлена сразу двумя командами в полуфиналах Лиги Чемпионов и двумя в полуфиналах Лиги Европы. При этом Англия еще может побить покорить рекорд всех времен по набранным баллам, установленный Испанией в 2015/16.

Добавим, прежде Англия лидировала в рейтинге с сезона 2007/08 по 2011/12.

Коэффициенты УЕФА


Метки Ла Лига, Премьер-Лига, рейтинги, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2565

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Последние комментарии:




  1. godlike 30.04.2021 11:49 # godlike
    на самом деле эт куйня и нигде не написано что ЛИГА сильнее, это рейтинг ассоциаций, которым болелы лол лиги а точнее двух команд кичились мол мы топ номер один бла бла

    норм судить все по выступлению в еврокубках да? абсолютно логично блять, да и что значит сильнейшая лига? если говорим об нба нхл и тд то тут понятно или юфс например, но кто сука скажет мол я иду в ла лигу потому что она сильнейшая типо труднее всего там играть и бла бла серьезно?))

    апл номер один лига была есть и будет всегда, в 90х типа любят говорить что сериал был топ, так клубы были топ которые лч брали там зидан роналдо и тд играли, причем тут лига в целом то?) а сколько историй из апл 90х есть и доказывает что в новое время нет равных английскому чемпионату, хотя камбек в таблице камон красиво сделала англия - топ 4 закончилась, стагнация, топ 6 и начиная с 18/19 особенно в ЛЕ всегда претендуют на победу, ну збс для репутации лиги еще больший плюс, но эт сук не определяет никуя

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  2. m-ballack 30.04.2021 11:40 # m-ballack
    Когда хохлы говорят о величии своей страны и технологическом отставании рашки, не говорите им, что их киевстар и "западный" водафон - это российские билайн и мтс, которые хитрожопо сделали ребрендеринг на фоне войнушек и ежемесячно получали дань с жителей неньки. Забавно, что каждый житель 404 лично заплатил русскому олигархату за развал своей страны. Рада, естественно, в курсе движухи, но three hundred bucks, есть three hundred bucks.

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  3. ian 30.04.2021 11:20 # ian
    Пфф, САФ и Венгер сливали этот недотурнир с первых же минут, а тут столько счастья

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  4. ry-l 30.04.2021 10:51 # ry-l
    Удивительно как ЛЕ идеально подходит для испанской лиги

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  5. bezviz 30.04.2021 10:47 # bezviz
    шутка дня:

    у мю есть игра!

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  6. mancityman 30.04.2021 10:45 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. asnural 30.04.2021 10:33 # asnural
    Кто будет играть в лч если шолсе возьмет лч а манки ле?

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  8. thegodfather 30.04.2021 10:33 # thegodfather
    Усач про ле выпуск слелал. Арсенал - жалкая пародия мс.

    Я еще вчера хотел это сказать. Эти их попытки высокого пркссинга...все неуклюже, себальос не успевает, сака лишь обозначает прессинг.

    Артета не придумал ниче, кроме как копировать пепа. Но даже это не получилось на фоне вильяреала

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  9. sexan 30.04.2021 10:32 # sexan
    Вот это заебись!!! Тут даже не поспорить. А МЮ вчера - красавцы. С победой всех фанов МЮ.

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  10. krakovyak 30.04.2021 10:31 # krakovyak
    Клопп пришел порядок навел!

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  11. meshuggah 30.04.2021 10:30 # meshuggah
    Пенсы тащат старушка Англий

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  12. m-ballack 30.04.2021 10:22 # m-ballack
    Россия
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    Украина

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  13. alexander-arnold 30.04.2021 10:19 # alexander-arnold
    Английские финалы Еврокубков 2018/19 собрали меньше очков, чем сезон Еврокубков 2020/21, в котором всего 1 представитель Англии в финалах.

    Где логика?!

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  14. drogba11cool 30.04.2021 10:14 # drogba11cool
    Даже тут хахлы саснули азазаз

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  15. thegodfather 30.04.2021 10:13 # thegodfather
    Пенсы, как всегда, тащат англию.

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  16. liverpyl 30.04.2021 10:02 # liverpyl
    почему на этом сайте нелюбят гей-клуб арсинал?

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