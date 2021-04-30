Премьер-Лига отобрала у Ла Лиги звание сильнейшей лиги Европы
Впервые за девять лет Премьер-Лига гарантировала себе звание сильнейшей европейской лиги по рейтингу УЕФА.
Премьер-Лига давно обладает репутацией лучшей лиги мира, однако в предыдущие годы это не всегда подтверждалось выступлением английских команд в еврокубках.
С сезона 2012/13 в рейтинге национальных чемпионатов, где оцениваются выступления команд из той или иной страны за последние пять лет, господствовала Испания.
Однако накануне "Манчестер Юнайтед" сокрушил "Рому" со счетом 6:2 в первом полуфинальном матче Лиги Европы, принеся очередные очки в копилку Англии.
Таким образом, даже если "Реал" выиграет Лигу Чемпионов, а "Вильярреал" — Лигу Европы, Англия все равно сохранит лидерство в рейтинге к финишу сезона.
Английские команды превосходили соперников Испании в трех из пяти последних сезонов, и со старта следующей кампании этот разрыв только увеличится — один из худших сезонов для представителей Премьер-Лиги и одновременно один из лучших для представителей Ла Лиги перестанет считаться при расчете коэффициентов.
Этот сезон — вообще лучший для Англии, которая представлена сразу двумя командами в полуфиналах Лиги Чемпионов и двумя в полуфиналах Лиги Европы. При этом Англия еще может побить покорить рекорд всех времен по набранным баллам, установленный Испанией в 2015/16.
Добавим, прежде Англия лидировала в рейтинге с сезона 2007/08 по 2011/12.
30.04.2021 10:00
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Последние комментарии:
на самом деле эт куйня и нигде не написано что ЛИГА сильнее, это рейтинг ассоциаций, которым болелы лол лиги а точнее двух команд кичились мол мы топ номер один бла бла
норм судить все по выступлению в еврокубках да? абсолютно логично блять, да и что значит сильнейшая лига? если говорим об нба нхл и тд то тут понятно или юфс например, но кто сука скажет мол я иду в ла лигу потому что она сильнейшая типо труднее всего там играть и бла бла серьезно?))
апл номер один лига была есть и будет всегда, в 90х типа любят говорить что сериал был топ, так клубы были топ которые лч брали там зидан роналдо и тд играли, причем тут лига в целом то?) а сколько историй из апл 90х есть и доказывает что в новое время нет равных английскому чемпионату, хотя камбек в таблице камон красиво сделала англия - топ 4 закончилась, стагнация, топ 6 и начиная с 18/19 особенно в ЛЕ всегда претендуют на победу, ну збс для репутации лиги еще больший плюс, но эт сук не определяет никуя
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Когда хохлы говорят о величии своей страны и технологическом отставании рашки, не говорите им, что их киевстар и "западный" водафон - это российские билайн и мтс, которые хитрожопо сделали ребрендеринг на фоне войнушек и ежемесячно получали дань с жителей неньки. Забавно, что каждый житель 404 лично заплатил русскому олигархату за развал своей страны. Рада, естественно, в курсе движухи, но three hundred bucks, есть three hundred bucks.
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Пфф, САФ и Венгер сливали этот недотурнир с первых же минут, а тут столько счастья
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Удивительно как ЛЕ идеально подходит для испанской лиги
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шутка дня:
у мю есть игра!
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КОРОЛИ!!!
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Кто будет играть в лч если шолсе возьмет лч а манки ле?
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Усач про ле выпуск слелал. Арсенал - жалкая пародия мс.
Я еще вчера хотел это сказать. Эти их попытки высокого пркссинга...все неуклюже, себальос не успевает, сака лишь обозначает прессинг.
Артета не придумал ниче, кроме как копировать пепа. Но даже это не получилось на фоне вильяреала
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Вот это заебись!!! Тут даже не поспорить. А МЮ вчера - красавцы. С победой всех фанов МЮ.
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Клопп пришел порядок навел!
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Пенсы тащат старушка Англий
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Россия
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Т
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Украина
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Английские финалы Еврокубков 2018/19 собрали меньше очков, чем сезон Еврокубков 2020/21, в котором всего 1 представитель Англии в финалах.
Где логика?!
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Даже тут хахлы саснули азазаз
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Пенсы, как всегда, тащат англию.
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почему на этом сайте нелюбят гей-клуб арсинал?
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