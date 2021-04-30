Премьер-Лига отобрала у Ла Лиги звание сильнейшей лиги Европы

Впервые за девять лет Премьер-Лига гарантировала себе звание сильнейшей европейской лиги по рейтингу УЕФА.

Премьер-Лига давно обладает репутацией лучшей лиги мира, однако в предыдущие годы это не всегда подтверждалось выступлением английских команд в еврокубках.



С сезона 2012/13 в рейтинге национальных чемпионатов, где оцениваются выступления команд из той или иной страны за последние пять лет, господствовала Испания.



Однако накануне "Манчестер Юнайтед" сокрушил "Рому" со счетом 6:2 в первом полуфинальном матче Лиги Европы, принеся очередные очки в копилку Англии.



Таким образом, даже если "Реал" выиграет Лигу Чемпионов, а "Вильярреал" — Лигу Европы, Англия все равно сохранит лидерство в рейтинге к финишу сезона.



Английские команды превосходили соперников Испании в трех из пяти последних сезонов, и со старта следующей кампании этот разрыв только увеличится — один из худших сезонов для представителей Премьер-Лиги и одновременно один из лучших для представителей Ла Лиги перестанет считаться при расчете коэффициентов.



Этот сезон — вообще лучший для Англии, которая представлена сразу двумя командами в полуфиналах Лиги Чемпионов и двумя в полуфиналах Лиги Европы. При этом Англия еще может побить покорить рекорд всех времен по набранным баллам, установленный Испанией в 2015/16.



Добавим, прежде Англия лидировала в рейтинге с сезона 2007/08 по 2011/12.



