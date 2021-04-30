Сульшер надеется, что разгром "Ромы" поможет МЮ сохранить Кавани

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что победа 6:2 над "Ромой" поможет ему сохранить нападающего Эдинсона Кавани на следующий сезон.

Как известно, Кавани до сих пор не определился, будет ли продлевать на 12 месяцев свой истекающий контракт с "Юнайтед".



Эта неопределенность не помешала Эдинсону забить два гола, отдать две результативные передачи и заработать пенальти в первом полуфинальном матче Лиги Европы.



После крупной победы над "Ромой" Сульшер похвалил Кавани, а также в очередной раз призвал 34-летнего уругвайца отбросить мысли о возвращении в Южную Америку.



"Он сыграл превосходно. Как я уже говорил прежде, он играет так, как и должен играть центральный нападающий. Он совершает рывки, становится конечным адресатом наших передач, создает шансы для других, забивает".



"Он также упустил пару шансов, но это нормально для него — если он получит три-четыре шанса за матч, то забьет два-три гола".



"Я абсолютно им доволен. Вы можете видеть, что он изменился. Он упорно работал над своей физической формой после длительного отсутствия. Он наверстывает упущенное".



"Эдинсон не играл в футбол семь месяцев, прежде чем приехал к нам. Он также перенес пару травм, но он упорно трудился, чтобы проявить свое мастерство".



"Он знает мои чувства. Он знает, что я был бы счастлив сохранить его еще на год, и мы разговаривали об этом. Я понимаю, что это очень сложный год, но я пообещал ему, что "Олд Траффорд" и Манчестер преображаются с фанатами на трибунах".



"Я стараюсь изо всех сил, и такого рода вечера помогают. Надеюсь, мы достигнем финала, и надеюсь, он сможет представить себя здесь в следующем году", — цитирует Сульшера Sky Sports.