Артета: "Лучший результат, что мы могли получить"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал поражение 2:1 от "Вильярреала" лучшим результатом, на который только могла рассчитывать его команда в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Совершенно провалив первую половину выездного матча против "Вильярреала" и пропустив два гола до перерыва, в начале второго тайма "Арсенал" только усугубил свое положение, оставшись вдесятером.
"Канониры" могли пропустить и третий, но вместо этого забили сами — Букайо Сака заработал для Николя Пепе возможность реализовать пенальти. И игра команды во втором тайме вселяет в Артету оптимизм насчет исхода противостояния.
"Конечно, мы не хотели приехать сюда и проиграть, но учитывая то, как развивалась игра — мы уступали 2:0 и остались вдесятером, — это, наверное, лучший результат, что мы могли получить".
"Это был матч из двух разных таймов. Во втором тайме мы начали быть собой. В первом тайме было так много моментов, когда мы не были собой. У нас не получался высокий прессинг, мы были неорганизованными, нашим действиям с мячом не хватало точности, и мы недостаточно контролировали игру".
"Мы недостаточно угрожали их воротам и недостаточно хотели атаковать их штрафную, но второй тайм был совершенно другим", — поведал Артета BT Sport.
30.04.2021 06:00
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Последние комментарии:
А ты хочешь как-то встряхнуть команду и доступно объяснить некоторым игрокам, что с таким настроем просто нельзя выходить на полуфинал?! Хватит уже красиво философствовать! Это твоя задача как тренера сделать так, "достаточно хотели атаковать чужую штрафную"!
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анониры уже прочно смирились, что они середняки?
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