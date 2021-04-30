Артета: "Лучший результат, что мы могли получить"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал поражение 2:1 от "Вильярреала" лучшим результатом, на который только могла рассчитывать его команда в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Совершенно провалив первую половину выездного матча против "Вильярреала" и пропустив два гола до перерыва, в начале второго тайма "Арсенал" только усугубил свое положение, оставшись вдесятером.



"Канониры" могли пропустить и третий, но вместо этого забили сами — Букайо Сака заработал для Николя Пепе возможность реализовать пенальти. И игра команды во втором тайме вселяет в Артету оптимизм насчет исхода противостояния.



"Конечно, мы не хотели приехать сюда и проиграть, но учитывая то, как развивалась игра — мы уступали 2:0 и остались вдесятером, — это, наверное, лучший результат, что мы могли получить".



"Это был матч из двух разных таймов. Во втором тайме мы начали быть собой. В первом тайме было так много моментов, когда мы не были собой. У нас не получался высокий прессинг, мы были неорганизованными, нашим действиям с мячом не хватало точности, и мы недостаточно контролировали игру".



"Мы недостаточно угрожали их воротам и недостаточно хотели атаковать их штрафную, но второй тайм был совершенно другим", — поведал Артета BT Sport.