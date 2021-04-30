"Юнайтед" растоптал "Рому" и приблизился к финалу Лиги Европы

Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" практически обеспечил себе выход в финал Лиги Европы, в первом полуфинальном матче сокрушив "Рому" со счетом 6:2.

В ворота "красных дьяволов" вернулся Давид Де Хеа, заменив Дина Хендерсона. Поль Погба и Эдинсон Кавани вышли вместо Даниэля Джеймса и Мейсона Гринвуда.

Хозяевам "Олд Траффорд" не составило труда открыть счет в матче. На девятой минуте Погба ускорился и затем отдал передачу на подступы к штрафной Кавани, который в касание перевел мяч на левый край площадки Бруну Фернандешу, а тот подсек снаряд перед голкипером — 1:0.

Однако "Юнайтед" вел в счете недолго. На 12-й минуте мяч попал в руку стелившегося в подкате Погба в штрафной, и Лоренцо Пеллегрини четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Гол с пенальти не смутил "дьяволов", которые продолжили оказывать давление и практиковаться в ударах.

А на 33-й минуте "Рома" вышла вперед. Генрих Мхитарян сделал гениальный скрытый пас в штрафную на Пеллегрини, который прострелил к воротам на Эдина Джеко — 1:2.

Далее "Рома" закрылась и почти ничего не позволила сопернику в остатке тайма. Лишь перед самым перерывом Кавани получил отличную возможность восстановить равновесие в счете, совершил перехват, но его первый удар был отражен голкипером, а добивание заблокировал защитник.

Однако в самом начала второго тайма Кавани исправился. Сыграв в стенку с Фернандешем, Эдинсон завершил быструю атаку своей команды обводящим ударом в угол ворот — 2:2.

Войдя во вкус, на 64-й минуте Кавани оформил дубль. Уругвайский бомбардир сыграл на добивании после отраженного голкипером перед собой удара Аарона Ван-Биссаки — 3:2.

Прошло еще немного времени, и в ворота "Ромы" был назначен спорный пенальти за фол Криса Смоллинга. Фернандеш свой шанс использовал — 4:2.

Гости совсем посыпались, и на 75-й минуте пропустил еще раз. После паса от углового флажка Фернандеш мягко навесил в центр штрафной, где Погба как хищник опередил в воздухе травоядного Смоллинга и головой отправил мяч в ворота — 5:2.

Точку в матче на 86-й минуте поставил вышедший на замену Мейсон Гринвуд, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил голкипера — 6:2.

"Рома" достойно провела первый тайм, но после перерыва на поле "Олд Траффорд" была только одна команда, которая сделала ответный матч формальностью.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия) — 0:0 (1:2)

Голы: Фернандеш 9, 71 (пен), Кавани 48, 64, Погба 75, Гринвуд 86 — Пеллегрини 15 (пен), Джеко 33

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Матич 83), Рэшфорд (Гринвуд 76), Фернандеш (Мата 89), Погба, Кавани.

"Рома": Лопес (Миранте 28), Смоллинг, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Верету (Вильяр 5), Спинаццола (Перес 37), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

Предупреждения: Погба — Вильяр, Смоллинг.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Рома

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1654

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bamboleyro 30.04.2021 00:30 # bamboleyro
    С первым таймом вечно проблемы, это уже хроническое у Олега.

    Ждем в Гданске.

    (ответить)

  2. imf-tau 30.04.2021 00:28 # imf-tau
    Нужно блин все время 2 мяча пустить чтоб играть начать, но задел вроде неплохой. Должны проходить.

    Надеюсь, что будем в финале.

    (ответить)

  3. alexomck 30.04.2021 00:26 # alexomck
    опять 6-2 с ромой - дежавю, только не в лч уже:))

    (ответить)

  4. red-devil-4ever 30.04.2021 00:25 # red-devil-4ever
    Легче наверно перевезти всю семью и всех друзей Кавани чем найти ему замену. Мужик тащит так что другой нап не нужен.

    (ответить)

  5. mafia 30.04.2021 00:25 # mafia
    Нда. Матч Вильяреал-Арсенал - это нечто, конечно! Такой убогой игры Арсенала я давно не видел! За 95 минут нанесли 3 удара по воротам. Один, о чудо, с пенальти забили. Второй, единственный нормальный, нанес вылезший из больничной койки Обамеянг, третий - по воробьям. Созидательной игры никакой нет, пасы куда попало, Себальос - просто топ, чуть не похоронил малейшую надежду своим удалением. Боже, верните Венгера! Уже трудно кивать на плохое наследие. Пора бы за 2 года после Венгера показать хотя бы какие-то проблески игры! НО... Вильяреал - тоже калеки! Выигрывая 2-0 и играя в большинстве, так просесть и вернуть Арсенал в игру! Просто матч абсурда!

    (ответить)

  6. thegodfather 30.04.2021 00:24 # thegodfather
    в лч играет челси и мс , а матч пятницы играет саут и лестер

    фа - просто гении

    (ответить)

  7. billy-bones 30.04.2021 00:22 # billy-bones
    Увидел счет и будто в школу вернулся.

    (ответить)

  8. fc-oil 30.04.2021 00:20 # fc-oil
    Королевы

    (ответить)

  9. brown-ale 30.04.2021 00:19 # brown-ale
    Полуфинальное проклятье снято!

    (ответить)

  10. novocaine 30.04.2021 00:18 # novocaine
    с победой! рома по классике вынимает много от английских клубов

    (ответить)

  11. gameboy 30.04.2021 00:18 # gameboy
    Не удались Съебальос, могли бы выбрать подводников, а так даём им шанс отсрочить на Эмирэйтс.

    МЮ канешн удивил, любят они Рому ебать)))

    (ответить)

  12. nemovista 30.04.2021 00:14 # nemovista
    Если ребята смогут забрать чашку это будет хороший импульс на следующий сезон, где уверен каждый будет жаден до чего-то большего.

    (ответить)

  13. bezviz 30.04.2021 00:13 # bezviz
    вильяреал 2-1 арсиноль

    и вот это дерьмо под названием арсиноль хотели в суперлигу взять?????????

    (ответить)

  14. jonaskanvald 30.04.2021 00:13 # jonaskanvald
    Рома слаба. Ле Оле

    (ответить)

  15. mansoor 30.04.2021 00:12 # mansoor
    Арсенал в ответке победит надеюсь, и будет Английский финал ЛЧ и ЛЕ

    (ответить)

  16. bezviz 30.04.2021 00:12 # bezviz
    и вот это дерьмо под названием рома в суперлигу хотели брать???????7

    (ответить)

  17. nemovista 30.04.2021 00:12 # nemovista
    С победой.

    (ответить)

  18. mansoor 30.04.2021 00:11 # mansoor
    Короли ЛЕ

    (ответить)

  19. gary47 30.04.2021 00:11 # gary47
    Браво манки. Макарона унижена. Англия вперед!

    (ответить)

  20. thegodfather 30.04.2021 00:09 # thegodfather
    мю в финале, и скорее с трофеем.
    только эмери на своей ауре может что-то возразить

    норм размялись перед лфк. )))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: