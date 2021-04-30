"Юнайтед" растоптал "Рому" и приблизился к финалу Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" практически обеспечил себе выход в финал Лиги Европы, в первом полуфинальном матче сокрушив "Рому" со счетом 6:2.
В ворота "красных дьяволов" вернулся Давид Де Хеа, заменив Дина Хендерсона. Поль Погба и Эдинсон Кавани вышли вместо Даниэля Джеймса и Мейсона Гринвуда.
Хозяевам "Олд Траффорд" не составило труда открыть счет в матче. На девятой минуте Погба ускорился и затем отдал передачу на подступы к штрафной Кавани, который в касание перевел мяч на левый край площадки Бруну Фернандешу, а тот подсек снаряд перед голкипером — 1:0.
Однако "Юнайтед" вел в счете недолго. На 12-й минуте мяч попал в руку стелившегося в подкате Погба в штрафной, и Лоренцо Пеллегрини четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Гол с пенальти не смутил "дьяволов", которые продолжили оказывать давление и практиковаться в ударах.
А на 33-й минуте "Рома" вышла вперед. Генрих Мхитарян сделал гениальный скрытый пас в штрафную на Пеллегрини, который прострелил к воротам на Эдина Джеко — 1:2.
Далее "Рома" закрылась и почти ничего не позволила сопернику в остатке тайма. Лишь перед самым перерывом Кавани получил отличную возможность восстановить равновесие в счете, совершил перехват, но его первый удар был отражен голкипером, а добивание заблокировал защитник.
Однако в самом начала второго тайма Кавани исправился. Сыграв в стенку с Фернандешем, Эдинсон завершил быструю атаку своей команды обводящим ударом в угол ворот — 2:2.
Войдя во вкус, на 64-й минуте Кавани оформил дубль. Уругвайский бомбардир сыграл на добивании после отраженного голкипером перед собой удара Аарона Ван-Биссаки — 3:2.
Прошло еще немного времени, и в ворота "Ромы" был назначен спорный пенальти за фол Криса Смоллинга. Фернандеш свой шанс использовал — 4:2.
Гости совсем посыпались, и на 75-й минуте пропустил еще раз. После паса от углового флажка Фернандеш мягко навесил в центр штрафной, где Погба как хищник опередил в воздухе травоядного Смоллинга и головой отправил мяч в ворота — 5:2.
Точку в матче на 86-й минуте поставил вышедший на замену Мейсон Гринвуд, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил голкипера — 6:2.
"Рома" достойно провела первый тайм, но после перерыва на поле "Олд Траффорд" была только одна команда, которая сделала ответный матч формальностью.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия) — 0:0 (1:2)
Голы: Фернандеш 9, 71 (пен), Кавани 48, 64, Погба 75, Гринвуд 86 — Пеллегрини 15 (пен), Джеко 33
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Матич 83), Рэшфорд (Гринвуд 76), Фернандеш (Мата 89), Погба, Кавани.
"Рома": Лопес (Миранте 28), Смоллинг, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Верету (Вильяр 5), Спинаццола (Перес 37), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.
Предупреждения: Погба — Вильяр, Смоллинг.
30.04.2021 00:05
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Последние комментарии:
С первым таймом вечно проблемы, это уже хроническое у Олега.
Ждем в Гданске.
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Нужно блин все время 2 мяча пустить чтоб играть начать, но задел вроде неплохой. Должны проходить.
Надеюсь, что будем в финале.
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опять 6-2 с ромой - дежавю, только не в лч уже:))
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Легче наверно перевезти всю семью и всех друзей Кавани чем найти ему замену. Мужик тащит так что другой нап не нужен.
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Нда. Матч Вильяреал-Арсенал - это нечто, конечно! Такой убогой игры Арсенала я давно не видел! За 95 минут нанесли 3 удара по воротам. Один, о чудо, с пенальти забили. Второй, единственный нормальный, нанес вылезший из больничной койки Обамеянг, третий - по воробьям. Созидательной игры никакой нет, пасы куда попало, Себальос - просто топ, чуть не похоронил малейшую надежду своим удалением. Боже, верните Венгера! Уже трудно кивать на плохое наследие. Пора бы за 2 года после Венгера показать хотя бы какие-то проблески игры! НО... Вильяреал - тоже калеки! Выигрывая 2-0 и играя в большинстве, так просесть и вернуть Арсенал в игру! Просто матч абсурда!
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в лч играет челси и мс , а матч пятницы играет саут и лестер
фа - просто гении
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Увидел счет и будто в школу вернулся.
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Королевы
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Полуфинальное проклятье снято!
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с победой! рома по классике вынимает много от английских клубов
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Не удались Съебальос, могли бы выбрать подводников, а так даём им шанс отсрочить на Эмирэйтс.
МЮ канешн удивил, любят они Рому ебать)))
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Если ребята смогут забрать чашку это будет хороший импульс на следующий сезон, где уверен каждый будет жаден до чего-то большего.
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вильяреал 2-1 арсиноль
и вот это дерьмо под названием арсиноль хотели в суперлигу взять?????????
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Рома слаба. Ле Оле
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Арсенал в ответке победит надеюсь, и будет Английский финал ЛЧ и ЛЕ
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и вот это дерьмо под названием рома в суперлигу хотели брать???????7
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С победой.
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Короли ЛЕ
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Браво манки. Макарона унижена. Англия вперед!
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мю в финале, и скорее с трофеем.
только эмери на своей ауре может что-то возразить
норм размялись перед лфк. )))
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