"Юнайтед" растоптал "Рому" и приблизился к финалу Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" практически обеспечил себе выход в финал Лиги Европы, в первом полуфинальном матче сокрушив "Рому" со счетом 6:2.

В ворота "красных дьяволов" вернулся Давид Де Хеа, заменив Дина Хендерсона. Поль Погба и Эдинсон Кавани вышли вместо Даниэля Джеймса и Мейсона Гринвуда.



Хозяевам "Олд Траффорд" не составило труда открыть счет в матче. На девятой минуте Погба ускорился и затем отдал передачу на подступы к штрафной Кавани, который в касание перевел мяч на левый край площадки Бруну Фернандешу, а тот подсек снаряд перед голкипером — 1:0.



Однако "Юнайтед" вел в счете недолго. На 12-й минуте мяч попал в руку стелившегося в подкате Погба в штрафной, и Лоренцо Пеллегрини четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Гол с пенальти не смутил "дьяволов", которые продолжили оказывать давление и практиковаться в ударах.



А на 33-й минуте "Рома" вышла вперед. Генрих Мхитарян сделал гениальный скрытый пас в штрафную на Пеллегрини, который прострелил к воротам на Эдина Джеко — 1:2.



Далее "Рома" закрылась и почти ничего не позволила сопернику в остатке тайма. Лишь перед самым перерывом Кавани получил отличную возможность восстановить равновесие в счете, совершил перехват, но его первый удар был отражен голкипером, а добивание заблокировал защитник.



Однако в самом начала второго тайма Кавани исправился. Сыграв в стенку с Фернандешем, Эдинсон завершил быструю атаку своей команды обводящим ударом в угол ворот — 2:2.



Войдя во вкус, на 64-й минуте Кавани оформил дубль. Уругвайский бомбардир сыграл на добивании после отраженного голкипером перед собой удара Аарона Ван-Биссаки — 3:2.



Прошло еще немного времени, и в ворота "Ромы" был назначен спорный пенальти за фол Криса Смоллинга. Фернандеш свой шанс использовал — 4:2.



Гости совсем посыпались, и на 75-й минуте пропустил еще раз. После паса от углового флажка Фернандеш мягко навесил в центр штрафной, где Погба как хищник опередил в воздухе травоядного Смоллинга и головой отправил мяч в ворота — 5:2.



Точку в матче на 86-й минуте поставил вышедший на замену Мейсон Гринвуд, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил голкипера — 6:2.



"Рома" достойно провела первый тайм, но после перерыва на поле "Олд Траффорд" была только одна команда, которая сделала ответный матч формальностью.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия) — 0:0 (1:2)



Голы: Фернандеш 9, 71 (пен), Кавани 48, 64, Погба 75, Гринвуд 86 — Пеллегрини 15 (пен), Джеко 33



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Матич 83), Рэшфорд (Гринвуд 76), Фернандеш (Мата 89), Погба, Кавани.



"Рома": Лопес (Миранте 28), Смоллинг, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Верету (Вильяр 5), Спинаццола (Перес 37), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.



Предупреждения: Погба — Вильяр, Смоллинг.