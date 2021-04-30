Пепе сохранил "Арсеналу" шансы на финал Лиги Европы

"Арсенал" проиграл "Вильярреалу" со счетом 2:1, но благодаря реализованному Николя Пепе пенальти сохраняет шансы на выход в финал Лиги Европы.

Главный тренер "канониров" Микель Артета уподобился своему учителю Хосепу Гвардиоле и решил сыграть без чистого нападающего, снарядив на острие атак Николя Пепе, под которым разместился заменивший Эдди Нкетиа Мартин Эдегор. Пьер-Эмерик Обамеянг поправился, но начал игру в запасе, а Александр Лакасетт не попал в заявку.



Не прошло и пяти минут, как счет в матче был открыт. Самуэль Чуквуэзе дерзко вошел в штрафную с правого фланга и был лишен мяча, но мяч отскочил к Ману Тригеросу, который сразу же пробил низом в дальний угол — 1:0.



Гостям нужно было отыгрываться, но моменты им не давались. Лишь однажды Пепе претендовал на пенальти, однако система VAR обнаружила, что Николя подыграл себе рукой еще до того, как упал в чужой штрафной.



"Вильярреал" выглядел опаснее, а на 29-й минуте даже удвоил счет. После подачи углового и скидки партнера к дальней штанге Рауль Альбиоль ногой вколотил мяч в ворота беспомощного Бернда Лено — 2:0.



В остатке тайма "канониры" так и не подали признаков жизни. Можно было сказать, что хозяева контролировали игру.



Вскоре после перерыва положение "Арсенала" только усугубилось. Дани Себальос получил свою вторую желтую карточку и оставил лондонцев вдесятером.



"Вильярреал" пытался использовать численное преимущество, заставив Лено пережить несколько неприятных моментов, но затем игра приняла неожиданный оборот. Букайо Сака добрался до чужой штрафной, где заработал фол. Назначенный пенальти реализовал Пепе — 2:1.



На 80-й минуте рефери уравнял составы, удалив Этьена Капу за второй "горчичник", и на этом игра закончилась.



"Арсенал" проиграл матч, но дефицит в один гол — это очень благоприятный исход для "канониров", учитывая то, как развивались событий в первый час. "Вильярреал" вполне мог победить с крупным счетом.



"Вильярреал" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 2:1 (2:0)



Голы: Тригерос 5, Альбиоль 29 — Пепе 73 (пен).



"Вильярреал": Рульи, Фойт (Гаспар 70), Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 80), Парехо, Капу, Тригерос (Гомес 81), Чуквуэзе, Алькасер (Кокелен 45), Жерар Морено.



"Арсенал": Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Джака, Партей, Себальос, Сака (Обамеянг 85), Эдегор (Мартинелли 63), Смит-Роу (Смит-Роу 90), Пепе (Виллиан 90).



Предупреждения: Торрес, Капу — Партей, Себальос, Обамеянг.



Удаления: Капу 80 — Себальос 57.