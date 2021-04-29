"Бернли" уговаривет Дайча на новый контракт

"Бернли" пытается склонить Шона Дайча к новому контракту, опасаясь интереса к своему главному тренеру со стороны "Кристал Пэлас".

Дайч трудится на "Терф Мур" с октября 2012, и феномен "Бернли", который прочно держится в Премьер-Лиге, несмотря на крайне скромные финансовые возможности, является во многом заслугой Шона.



Успехи Дайча не остались незамеченными со стороны "Пэлас", который помышляет о расставании с Роем Ходжсоном, чей контракт как раз истекает в конце этого сезона.



Интерес "Пэлас" к 49-летнему Дайчу навел шороху на "Терф Мур". Как сообщает Daily Mirror, сейчас президент "бордовых" Алан Пейс пытается уговорить Шона заключить новую сделку.



От действующего контракта Дайча остается только один год, и грядущим летом Шон может быть доступен за определенную компенсацию. Так что будущее экс-наставника "Уотфорда" находится в его собственных руках.