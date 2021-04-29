Лено рассказал, какой игрок нужен "Арсеналу"

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено считает, что "канонирам" не хватает игрока, который бы сделал команду "неприятнее" для соперников.

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, щедро раздавая очки налево и направо.

Лено соглашается с тем, что "канониры" должны прибавить, и Бернд знает, как это можно сделать.

"Мы должны стать неприятнее как команда. Все мы хорошо ладим — порой мы бываем слишком милыми на поле".

"Возможно, нам не хватает настоящего ломателя лодыжек. Кого-то, кто выводит оппонентов из себя во время матчей", — сообщил Лено Bild.


Метки Арсенал, Лено

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 22:00

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