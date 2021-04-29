Сака не чувствует, что тащит "Арсенал"

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака не чувствует, что ему приходится тащить команду на себе в этом сезоне.

Если в "Арсенале" и есть игрок, который на стабильно высоком уровне проводит нынешний сезон, то это 19-летний Сака.

Букайо забил семь голов и отдал пять результативных передач за "канониров" в Премьер-Лиге и Лиге Европы, а ранее на текущей неделе был признан молодым Игроком Года в Лондоне.

Кому-то кажется, что главный тренер Микель Артета и команда взвалили на плечи юниора чересчур большое бремя, но сам Сака этого не чувствует.

"Я не чувствую давления от голосов снаружи. Я всегда хотел обладать смелостью, чтобы вести игру и быть тем, кто выделяется, когда каждый опустил голову".

"Не думаю, что я тот игрок, который тащит "Арсенал". В футбол играют 11 человек. Я лишь стараюсь быть собой, это все, что я могу. Это командный вид спорта", — сообщил Сака Evening Standard.


Метки Арсенал, Сака

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 21:00

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