Сака не чувствует, что тащит "Арсенал"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака не чувствует, что ему приходится тащить команду на себе в этом сезоне.

Если в "Арсенале" и есть игрок, который на стабильно высоком уровне проводит нынешний сезон, то это 19-летний Сака.



Букайо забил семь голов и отдал пять результативных передач за "канониров" в Премьер-Лиге и Лиге Европы, а ранее на текущей неделе был признан молодым Игроком Года в Лондоне.



Кому-то кажется, что главный тренер Микель Артета и команда взвалили на плечи юниора чересчур большое бремя, но сам Сака этого не чувствует.



"Я не чувствую давления от голосов снаружи. Я всегда хотел обладать смелостью, чтобы вести игру и быть тем, кто выделяется, когда каждый опустил голову".



"Не думаю, что я тот игрок, который тащит "Арсенал". В футбол играют 11 человек. Я лишь стараюсь быть собой, это все, что я могу. Это командный вид спорта", — сообщил Сака Evening Standard.