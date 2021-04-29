Боссы пяти больших клубов покинули свои посты в комитетах Премьер-Лиги

Большая шестерка Как и ожидалось, боссы пяти больших клубов Премьер-Лиги в добровольно-принудительном порядке покинули свои посты в комитетах и рабочих группах лиги.

Представители "большой шестерки" Премьер-Лиги утратили доверие 14 других клубов дивизиона после скандала с Европейской Суперлигой.

В результате эти 14 клубов добились того, что президент "Челси" Брюс Бак вышел из комитета Премьер-Лиги по аудиту и вознаграждениям.

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд и президент "Ливерпуля" Том Вернер покинули клубную консультативную группу по трансляциям.

Исполнительные директора Винай Венкатешам из "Арсенала" и Ферран Сориано из "Манчестер Сити" оставили консультативную группу по стратегии.

"Тоттенхэма" это не коснулось, потому что "шпоры" не были представлены ни в каких комитетах.

Sky Sports добавляет, что 14 других клубов не собираются останавливаться и продолжают требовать от исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса принять более действенные меры в отношении "большой шестерки".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 20:00

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  1. num8 29.04.2021 20:08 # num8
    Если ФА и УЕФА будет больше дрючить большие клубы они наверное реально нахуй пошлют все эти ЛЧ и АПЛ и создадут таки свою суперлигу с блэкджэком и шлюхами

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  2. gameboy 29.04.2021 20:08 # gameboy
    5 больших клубов о один маленький

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