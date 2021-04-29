Боссы пяти больших клубов покинули свои посты в комитетах Премьер-Лиги

Как и ожидалось, боссы пяти больших клубов Премьер-Лиги в добровольно-принудительном порядке покинули свои посты в комитетах и рабочих группах лиги.

Представители "большой шестерки" Премьер-Лиги утратили доверие 14 других клубов дивизиона после скандала с Европейской Суперлигой.



В результате эти 14 клубов добились того, что президент "Челси" Брюс Бак вышел из комитета Премьер-Лиги по аудиту и вознаграждениям.



Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд и президент "Ливерпуля" Том Вернер покинули клубную консультативную группу по трансляциям.



Исполнительные директора Винай Венкатешам из "Арсенала" и Ферран Сориано из "Манчестер Сити" оставили консультативную группу по стратегии.



"Тоттенхэма" это не коснулось, потому что "шпоры" не были представлены ни в каких комитетах.



Sky Sports добавляет, что 14 других клубов не собираются останавливаться и продолжают требовать от исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса принять более действенные меры в отношении "большой шестерки".