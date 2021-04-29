Ингс рискует пропустить концовку сезона и Евро-2020

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс рискует уже не сыграть в этом сезоне, что ставит под вопрос его поездку на Евро-2020.

На прошлой неделе Ингс, отличившись против "Тоттенхэма", забил свой 10-й гол в это сезоне Премьер-Лиги, но в этом же матче Данни получил травму задней поверхности бедра.



Пока неясно, когда 28-летний Ингс, ранее в этом сезоне вернувшийся в сборную Англии, вернется в строй.



"Я бы не сказал, что его травма значительно хуже, чем казалось на первый взгляд, но она достаточно серьезна, чтобы он пропустил несколько матчей. Я не знаю, вернется ли он на заключительные матчи", — цитирует главного тренера "святых" Ральфа Хазенюттля Sky Sports.