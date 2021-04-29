Бьелса извинился, что так и не выучил английский язык

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса извинился за то, что до сих пор не овладел английским языком после почти трех лет в Англии.

Как известно, Бьелса по-прежнему общается со своими игроками и с прессой через переводчика. Одно время аргентинский специалист, которому в период работы с "Марселем" и "Лиллем" не покорился французский, пытался говорить по-испански, но бросил это дело.



"Разговаривать на языке, которым владеет каждый — одна из вещей, которых мне больше всего не хватает, пока я нахожусь в английском футболе".



"Тот факт, что я не научился разговаривать по-английски, в какой-то степени ослабляет меня. Я совершенно это понимаю".



"Одно из главных умений тренера — передавать свой посыл с помощью слов. Умение общаться — одно из тех качеств, которым я уделял больше всего времени как тренер".



"Что мне нравится и на что я трачу время, так это на размышления о том, какие слова мне стоит использовать. Чтобы сказать как можно проще, что я хочу, но в то же время не утратить выразительность".



"Мне сложно выражать свои идеи просто и коротко по-испански, поэтому я решил не переходить на другой язык. Если я не могу выразиться по-испански, как я собрался говорить по-английски?"



"Я долже извиниться перед теми, кто вынужден слушать меня. Извиниться за то, что так и не выучил английский", — цитирует Бьелсу Daily Mirror.