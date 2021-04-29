Кристенсен открыт к новому контракту с "Челси"

Андреас Кристенсен Защитник "Челси" Андреас Кристенсен подтвердил, что он открыт к новому контракту с лондонским клубом.

25-летний датчанин давно находится в системе "Челси", но только после назначения Томаса Тухеля главным тренером показал, что готов быть твердым игроком основы.

Кристенсен сыграл уже 15 матчей при Тухеле, а на три последних неизменно выходил в стартовом составе. И вскоре Андрес ожидает обсудить продление своего контракта, истекающего через год.

"Я показал, что я здесь надолго. Я нахожусь в клубе уже девять или 10 лет".

"Я никогда не сомневался в своем решении перейти в "Челси" и всегда планировал провести здесь много времени. Я понимаю, что порой клуб меняет тренеров, и тебе может быть сложно всегда играть в основе".

"После своего возвращения из менхенгладбахской "Боруссии" я играл то здесь, то там, но мне приятно, что в данный момент мне удается играть матчи подряд. Моя уверенность в себе растет с каждым матчем".

"Пока никаких переговоров не было, но, как я уж сказал, я здесь надолго. Я всегда ощущал это место как свой второй дом. Дания всегда будет моим основным домом, но в "Челси" я чувствую себя на своем месте", — сообщил Кристенсен официальному веб-сайту "Челси".


Метки контракты, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 16:00

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  1. asnural 29.04.2021 16:24 # asnural
    Хозяие сайта по ходу гомик...у нено что не новость то фото с ено больными озабоченными фантазиями

    (ответить)

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