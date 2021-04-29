Кристенсен открыт к новому контракту с "Челси"
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен подтвердил, что он открыт к новому контракту с лондонским клубом.
25-летний датчанин давно находится в системе "Челси", но только после назначения Томаса Тухеля главным тренером показал, что готов быть твердым игроком основы.
Кристенсен сыграл уже 15 матчей при Тухеле, а на три последних неизменно выходил в стартовом составе. И вскоре Андрес ожидает обсудить продление своего контракта, истекающего через год.
"Я показал, что я здесь надолго. Я нахожусь в клубе уже девять или 10 лет".
"Я никогда не сомневался в своем решении перейти в "Челси" и всегда планировал провести здесь много времени. Я понимаю, что порой клуб меняет тренеров, и тебе может быть сложно всегда играть в основе".
"После своего возвращения из менхенгладбахской "Боруссии" я играл то здесь, то там, но мне приятно, что в данный момент мне удается играть матчи подряд. Моя уверенность в себе растет с каждым матчем".
"Пока никаких переговоров не было, но, как я уж сказал, я здесь надолго. Я всегда ощущал это место как свой второй дом. Дания всегда будет моим основным домом, но в "Челси" я чувствую себя на своем месте", — сообщил Кристенсен официальному веб-сайту "Челси".
29.04.2021 16:00
Просмотров: 188
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хозяие сайта по ходу гомик...у нено что не новость то фото с ено больными озабоченными фантазиями
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий