Венгер раскритиковал игру ПСЖ во втором тайме матча с "Сити"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал игру ПСЖ во втором тайме матча против "Манчестер Сити".

Накануне "Сити" одержал волевую победу 1:2 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, оба своих гола забив во втором тайме.



Венгер чувствует, что у парижан разладилась игра еще после забитого Кевином Де Брюйне мяча, а голу Рияда Махреха со штрафного просто не может найти оправданий.



"Паредес и Кимпембе, стоя в стенке, повернулись спиной, и мяч пролетел между ними. Затем класть кого-то на землю, если парни в стенке расступаются?"



"Лично я считаю, что второй пропущенный гол непозволителен на таком уровне. Это не первый раз, когда их игроки отворачиваются. "Сити" извлек выгоду из этого".



"Во втором тайме ПСЖ играл уже не в наступательной манере, а в оборонительной. После 1:1 они совершенно посыпались. Они стали по-глупому эмоциональны и агрессивны", — сообщил Венгер beIN Sports.