Махрез: "Я хотел обвести стенку, но промахнулся"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что его победный гол против ПСЖ во многом был случайным.

Найдя брешь в стенке парижан своим ударом со штрафного на 71-й минуте, Махрез принес "Сити" волевую победу 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.



Однако изначально у 30-летнего алжирца был другой замысел, когда он подходил к мячу, чтобы исполнить стандартное положение.



"Если честно, я хотел обвести стенку, но я промахнулся, и мяч полетел между двух игроков. Мне повезло, и мяч оказался в воротах".



"Я был так рад. Я знал, что мы способны выиграть здесь, и было удивительно забить и сделать счет 1:2 в нашу пользу", — цитирует Махреза Daily Mail.