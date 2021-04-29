Махрез: "Я хотел обвести стенку, но промахнулся"
Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что его победный гол против ПСЖ во многом был случайным.
Найдя брешь в стенке парижан своим ударом со штрафного на 71-й минуте, Махрез принес "Сити" волевую победу 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
Однако изначально у 30-летнего алжирца был другой замысел, когда он подходил к мячу, чтобы исполнить стандартное положение.
"Если честно, я хотел обвести стенку, но я промахнулся, и мяч полетел между двух игроков. Мне повезло, и мяч оказался в воротах".
"Я был так рад. Я знал, что мы способны выиграть здесь, и было удивительно забить и сделать счет 1:2 в нашу пользу", — цитирует Махреза Daily Mail.
29.04.2021 14:00
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Последние комментарии:
да всем понятно что голы шара на шаре были) отрицать то что они заиграли после перерыва а покет подобосрался тоже нельзя, но это не обязательно значило бы что сити даже сравнял бы счет по той игре какая шла, ну ничья максимум была бы для них
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но на фапле дальше будут рассказывать про тактический гений Пепа, когда уже сами игроки сознаются, что голы на везении были:)
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КОРОЛЬ!!!
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