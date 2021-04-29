"Тоттенхэм" надеется объявить имя нового тренера до окончания сезона

"Тоттенхэм" надеется объявить имя нового главного тренера до окончания этого сезона.

Напомним, в начале прошлой недели "Тоттенхэм" сообщил об увольнении Жозе Моуриньо. На остаток сезона президент "шпор" Даниэль Леви доверил первую команду 29-летнему Райану Мейсону.



С тех пор с переходом в "Тоттенхэм" связывали многих специалистов, но Юлиана Нагельсманна перехватила "Бавария", а Брендан Роджерс, если верить английской прессе, отверг интерес "шпор" и намерен остаться в "Лестере".



Как бы то ни было, Football.London утверждает, что Леви не хочет тянуть с назначением и надеется найти правильного человека до выезда к "Лестеру" 23 мая в последнем туре Премьер-Лиги. "Тоттенхэму" нужен прогрессивный тренер, который исповедует построенный на владении мячом атакующий футбол.



В данный момент фаворитом букмекеров на вакантный пост является рулевой "Аякса" Эрик Тен Хаг, с которым, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" уже договорился о встрече.