"Тоттенхэм" надеется объявить имя нового тренера до окончания сезона
"Тоттенхэм" надеется объявить имя нового главного тренера до окончания этого сезона.
Напомним, в начале прошлой недели "Тоттенхэм" сообщил об увольнении Жозе Моуриньо. На остаток сезона президент "шпор" Даниэль Леви доверил первую команду 29-летнему Райану Мейсону.
С тех пор с переходом в "Тоттенхэм" связывали многих специалистов, но Юлиана Нагельсманна перехватила "Бавария", а Брендан Роджерс, если верить английской прессе, отверг интерес "шпор" и намерен остаться в "Лестере".
Как бы то ни было, Football.London утверждает, что Леви не хочет тянуть с назначением и надеется найти правильного человека до выезда к "Лестеру" 23 мая в последнем туре Премьер-Лиги. "Тоттенхэму" нужен прогрессивный тренер, который исповедует построенный на владении мячом атакующий футбол.
В данный момент фаворитом букмекеров на вакантный пост является рулевой "Аякса" Эрик Тен Хаг, с которым, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" уже договорился о встрече.
29.04.2021 12:00
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Харри Невил
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Тен Хаг норм варик в плане медийности. По скиллам не берусь судить, ибо еще надо посмотреть как он покажет себя в топ-5 чемпионатах
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леви на вариса из ИП похож
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