"Тоттенхэм" надеется объявить имя нового тренера до окончания сезона

Даниэль Леви "Тоттенхэм" надеется объявить имя нового главного тренера до окончания этого сезона.

Напомним, в начале прошлой недели "Тоттенхэм" сообщил об увольнении Жозе Моуриньо. На остаток сезона президент "шпор" Даниэль Леви доверил первую команду 29-летнему Райану Мейсону.

С тех пор с переходом в "Тоттенхэм" связывали многих специалистов, но Юлиана Нагельсманна перехватила "Бавария", а Брендан Роджерс, если верить английской прессе, отверг интерес "шпор" и намерен остаться в "Лестере".

Как бы то ни было, Football.London утверждает, что Леви не хочет тянуть с назначением и надеется найти правильного человека до выезда к "Лестеру" 23 мая в последнем туре Премьер-Лиги. "Тоттенхэму" нужен прогрессивный тренер, который исповедует построенный на владении мячом атакующий футбол.

В данный момент фаворитом букмекеров на вакантный пост является рулевой "Аякса" Эрик Тен Хаг, с которым, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" уже договорился о встрече.


Метки Леви, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 12:00

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  1. asnural 29.04.2021 12:21 # asnural
    Харри Невил

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  2. alexander-arnold 29.04.2021 12:20 # alexander-arnold
    Тен Хаг норм варик в плане медийности. По скиллам не берусь судить, ибо еще надо посмотреть как он покажет себя в топ-5 чемпионатах

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  3. j-silver 29.04.2021 12:06 # j-silver
    леви на вариса из ИП похож

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