Гвардиола: "В раздевалке царило спокойствие"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался той спокойной атмосфере, которая царила в раздевалке команды после победы 1:2 над ПСЖ.

Волевая победа в Париже делает "горожан" большим фаворитом полуфинального противостояния Лиги Чемпионов, ведь теперь ПСЖ нужно забивать минимум дважды на "Этихад".



Однако никакой эйфории в раздевалке "Сити" после финального свистка не было. Ответная встреча 4 мая обещает быть тяжелой, а до того "горожанам" еще предстоит сыграть против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.



"Уверен, ответный матч будет другим, потому что Маурисио (Почеттино) сделает выводы после этой игры. Мы тоже изучим игру и кое-что изменим, чтобы быть подвижнее и агрессивнее. А сейчас мы отдохнем".



"Я рад, что игроки были так спокойны в раздевалке после матча. Никаких аплодисментов, лишь спокойствие, потому что мы знаем, что в ответном матче может случиться всякое".



"Теперь нам предстоит отправиться к "Кристал Пэлас", где у нас будет невероятная возможность приблизить чемпионство в Премьер-Лиге, а спустя три дня мы постараемся снова сыграть хороший матч против ПСЖ и достичь финала", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.