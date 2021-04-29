Гвардиола: "В раздевалке царило спокойствие"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался той спокойной атмосфере, которая царила в раздевалке команды после победы 1:2 над ПСЖ.

Волевая победа в Париже делает "горожан" большим фаворитом полуфинального противостояния Лиги Чемпионов, ведь теперь ПСЖ нужно забивать минимум дважды на "Этихад".

Однако никакой эйфории в раздевалке "Сити" после финального свистка не было. Ответная встреча 4 мая обещает быть тяжелой, а до того "горожанам" еще предстоит сыграть против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.

"Уверен, ответный матч будет другим, потому что Маурисио (Почеттино) сделает выводы после этой игры. Мы тоже изучим игру и кое-что изменим, чтобы быть подвижнее и агрессивнее. А сейчас мы отдохнем".

"Я рад, что игроки были так спокойны в раздевалке после матча. Никаких аплодисментов, лишь спокойствие, потому что мы знаем, что в ответном матче может случиться всякое".

"Теперь нам предстоит отправиться к "Кристал Пэлас", где у нас будет невероятная возможность приблизить чемпионство в Премьер-Лиге, а спустя три дня мы постараемся снова сыграть хороший матч против ПСЖ и достичь финала", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 11:00

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  1. bes-ter 29.04.2021 12:06 # bes-ter
    Ну что, притопим в воскр за Ливер? Если Сити оьыграет Пэлас, а Ливер - МЮ, то Сити чемпики!

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  2. j-silver 29.04.2021 12:05 # j-silver
    топори
    пенсы разъе6али их в ка, разъе6ут и финале лч

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  3. bes-ter 29.04.2021 12:03 # bes-ter
    Пофиг на Кристал Пелас, пусть молодняк играет со Стерлингом, Гарсией и Агуеро

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  4. mancityman 29.04.2021 11:58 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 29.04.2021 11:23 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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