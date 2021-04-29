Анонс первых матчей 1/2 финала Лиги Европы
В четверг, 29 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои первые встречи на стадии полуфинала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РОМА 22:00 Онлайн-трансляция
Без особых проблем преодолев сопротивление "Гранады" в предыдущем раунде, теперь "Манчестер Юнайтед" сразится с "Ромой", которая не блещет в этом сезоне и в данный момент занимает только седьмое место в Серии А.
Второе место в Премьер-Лиге уже никуда не денется от "Юнайтед", поэтому Лигу Европы "красные дьяволы" рассматривают прежде всего как возможность завоевать трофей — свой первый при Оле Гуннаре Сульшере.
- Это будет седьмая встреча "Юнайтед" и "Ромы" в еврокубках. "Дьяволы" проиграли лишь одну из шести предыдущих (4 победы, 1 ничья).
- Все три выезда "Ромы"к "Юнайтед" завершились поражениями с общим счетом 9:1.
- "Юнайтед" проиграл только один из 12 последних матчей против итальянских команд в еврокубках (8 побед, 3 ничьи), и это случилось дома против "Ювентуса" на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2018/19.
- "Рома" надеется одержать свою первую победу на полях Англии с февраля 2001 (0:1 против "Ливерпуля" в Кубке УЕФА). Римляне не выиграли ни одного из 12 последних выездных матчей против английских команд (4 ничьи, 8 поражений).
- "Юнайтед" не проигрывает дома в полуфиналах европейских турниров с апреля 1997 (4 победы, 3 ничьи).
- "Рома" выиграла все пять своих матчей в Лиге Европе после групповой стадии.
- После своего дебюта в Лиге Европы полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 26 голах, и это больше, чем какой-либо другой игрок за этот период.
- Нападающий "Ромы" Эдин Джеко забил пять голов в четырех матчах против "Юнайтед" на "Олд Траффорд", включая два дубля.
"Юнайтед" снова может рассчитывать на Эрика Байи и Маркуса Рэшфорда. Фил Джонс и Антони Мартиаль по-прежнему травмированы. Вопрос с выбором вратаря остается интригой.
ВИЛЬЯРРЕАЛ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
Для "Арсенала" этот матч будет примечателен встречей со своим бывшим главным тренером Унаи Эмери, который продержался только 18 месяцев до своего увольнения в ноябре 2019.
Успех этого сезона для "канониров" целиком зависит от выступления в Лиге Европы, потому что их дела в Премьер-Лиге идут из рук вон плохо.
- "Вильярреал" и "Арсенал" сыграют друг с другом в пятый раз. Четыре предыдущих встречи состоялись в рамках Лиги Чемпионов, и "канониры" ни разу не уступили в них (2 победы, 2 ничьи).
- Оба предыдущих выезда "Арсенала" к "Вильярреалу" завершились вничью (в 2006 и 2009 годах). Единственный гол за "канониров" в этих двух матчах забил Эммануэль Адебайор, которому ассистировал Сеск Фабрегас.
- Это первый полуфинал для "Вильярреала" с момента поражения 1:3 от "Ливерпуля" по сумме двух матчей на данной стадии Лиги Европы в сезоне 2015/16.
- "Вильярреал" четырежды добирался до полуфиналов больших европейских соревнований и все четыре раза вылетал.
- "Арсенал" участвует в полуфинале какого-либо европейского турнира (включая Кубок ярмарок) в 10-й раз.
- "Арсенал" добирается до полуфинала Лиги Европы в третий раз за четыре последних сезона.
- "Арсенал" проиграл только один из девяти предыдущих первых полуфинальных матчей в еврокубках.
- Это будет шестой полуфинал Лиги Европы в карьере Эмери, и по этому показателю Унаи минимум в два раза превосходит любого другого тренера.
- Вингер "Арсенала" Николя Пепе поучаствовал в девяти голах в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех.
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг переболел малярией и может вернуться. Александр Лакасетт залечил заднюю поверхность бедра. Давид Луис и Киран Тирни тоже возобновили тренировки.
29.04.2021 10:00
Просмотров: 826
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля, это что получается в перспективе можно увидеть англицкие финалы в Еврокубках?
(ответить)
Искренне желаю Смоллингу выйти в финал Еврокубка!
(ответить)
Гаражный гном ака бесписька опять пытается собрать на тупости. Посмотрим кто соберется.
(ответить)
Абрамович выебет пригородных хуесосов с особой любовью. Скриньте.
(ответить)
- Это будет седьмая встреча "Юнайтед" и "Ромы" в еврокубках. "Дьяволы" проиграли лишь одну из шести предыдущих (4 победы, 1 ничья).
почему 7, если 4 победы 1 ничья и 1 луз = 6 получается встреч было а не 7
(ответить)
По псж кстати мысль такова : они не та команда, которая может играть на удержание счета... Слабые защи, структура не та.
Им просто нужно было играть в веселую игру кто кого перестреляет. У псж атака по именам лучше. Да и вчера на поле в первом тайме они раскатывали нормально.
Вот это прагматизм это не для них. За это и по поплатились. В 1 тайме они играли в футбол и играли лучше. Во 2 сели и это ошибка поча. Уверен, это его настановление.
В открытой игре у псж все шансы. И это их единственный шанс в ответке. Забить на все и атаковать. Рисковано, но уже выбора нету. С мс нельзя зажиматься в штрафную
(ответить)
Вырисовывается 2 английских финала, но арсенал может и от вильяреала пососать. Вильяреал неплох.
(ответить)
Кстати, на следующих выходных мс-челси... И я хочу, чтобы челси проепал)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий