Анонс первых матчей 1/2 финала Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои первые встречи на стадии полуфинала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РОМА 22:00 Онлайн-трансляция



Без особых проблем преодолев сопротивление "Гранады" в предыдущем раунде, теперь "Манчестер Юнайтед" сразится с "Ромой", которая не блещет в этом сезоне и в данный момент занимает только седьмое место в Серии А.



Второе место в Премьер-Лиге уже никуда не денется от "Юнайтед", поэтому Лигу Европы "красные дьяволы" рассматривают прежде всего как возможность завоевать трофей — свой первый при Оле Гуннаре Сульшере.



- Это будет седьмая встреча "Юнайтед" и "Ромы" в еврокубках. "Дьяволы" проиграли лишь одну из шести предыдущих (4 победы, 1 ничья).



- Все три выезда "Ромы"к "Юнайтед" завершились поражениями с общим счетом 9:1.



- "Юнайтед" проиграл только один из 12 последних матчей против итальянских команд в еврокубках (8 побед, 3 ничьи), и это случилось дома против "Ювентуса" на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2018/19.



- "Рома" надеется одержать свою первую победу на полях Англии с февраля 2001 (0:1 против "Ливерпуля" в Кубке УЕФА). Римляне не выиграли ни одного из 12 последних выездных матчей против английских команд (4 ничьи, 8 поражений).



- "Юнайтед" не проигрывает дома в полуфиналах европейских турниров с апреля 1997 (4 победы, 3 ничьи).



- "Рома" выиграла все пять своих матчей в Лиге Европе после групповой стадии.



- После своего дебюта в Лиге Европы полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 26 голах, и это больше, чем какой-либо другой игрок за этот период.



- Нападающий "Ромы" Эдин Джеко забил пять голов в четырех матчах против "Юнайтед" на "Олд Траффорд", включая два дубля.



"Юнайтед" снова может рассчитывать на Эрика Байи и Маркуса Рэшфорда. Фил Джонс и Антони Мартиаль по-прежнему травмированы. Вопрос с выбором вратаря остается интригой.



ВИЛЬЯРРЕАЛ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Для "Арсенала" этот матч будет примечателен встречей со своим бывшим главным тренером Унаи Эмери, который продержался только 18 месяцев до своего увольнения в ноябре 2019.



Успех этого сезона для "канониров" целиком зависит от выступления в Лиге Европы, потому что их дела в Премьер-Лиге идут из рук вон плохо.



- "Вильярреал" и "Арсенал" сыграют друг с другом в пятый раз. Четыре предыдущих встречи состоялись в рамках Лиги Чемпионов, и "канониры" ни разу не уступили в них (2 победы, 2 ничьи).



- Оба предыдущих выезда "Арсенала" к "Вильярреалу" завершились вничью (в 2006 и 2009 годах). Единственный гол за "канониров" в этих двух матчах забил Эммануэль Адебайор, которому ассистировал Сеск Фабрегас.



- Это первый полуфинал для "Вильярреала" с момента поражения 1:3 от "Ливерпуля" по сумме двух матчей на данной стадии Лиги Европы в сезоне 2015/16.



- "Вильярреал" четырежды добирался до полуфиналов больших европейских соревнований и все четыре раза вылетал.



- "Арсенал" участвует в полуфинале какого-либо европейского турнира (включая Кубок ярмарок) в 10-й раз.



- "Арсенал" добирается до полуфинала Лиги Европы в третий раз за четыре последних сезона.



- "Арсенал" проиграл только один из девяти предыдущих первых полуфинальных матчей в еврокубках.



- Это будет шестой полуфинал Лиги Европы в карьере Эмери, и по этому показателю Унаи минимум в два раза превосходит любого другого тренера.



- Вингер "Арсенала" Николя Пепе поучаствовал в девяти голах в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех.



Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг переболел малярией и может вернуться. Александр Лакасетт залечил заднюю поверхность бедра. Давид Луис и Киран Тирни тоже возобновили тренировки.