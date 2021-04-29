"Челси" планирует вернуть Лукаку

Ромелу Лукаку "Челси" решил сосредоточиться на переговорах о возвращении нападающего Ромелу Лукаку из "Интера".

Расточительность у чужих ворот Тимо Вернера и вероятный уход из клуба Оливье Жиру с Тэмми Абрахэмом делают задачу по приобретению забивного нападающего абсолютным приоритетом для "синих" на лето.

В идеале "Челси" хотел бы заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако клуб со "Стэмфорд Бридж" практически отчаялся подписать 20-летнего норвежца, главным претендентом на которого является "Манчестер Сити".

Как утверждает The Sun, в сложившейся ситуации "Челси" определил Лукаку как самый достижимый вариант. Сейчас 27-летний бельгиец находится в самом расцвете сил, наколотив 27 голов за "Интер в этом сезоне.

Добавим, что трансфер Ромелу, который в свое время не смог заиграть в "Челси" из-за юного возраста и высокой конкуренции, оценивается в 90 миллионов фунтов.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. scrim 29.04.2021 10:52 # scrim
    он еле бегает, не представляю, как он прессинговать вместе со всей командой будет.

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  2. sexan 29.04.2021 10:50 # sexan
    Ну бля началось!!! Не нужен Лукаку. Вернера лучше накатывайте.

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  3. jirrort 29.04.2021 10:14 # jirrort
    Макакууууу

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  4. asnural 29.04.2021 10:11 # asnural
    Русские корни Абрамовича дают о себе знать

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  5. division 29.04.2021 09:50 # division
    Бред, не нужно это бревно. Пусть Лаутаро завернут

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  6. bushido 29.04.2021 09:36 # bushido
    Он же жиреет постоянно, сам говорил. Возьмут а он бегать перестанет

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  7. alexander-arnold 29.04.2021 09:16 # alexander-arnold
    Абрахэм 50 млн
    Алонсо 40 млн
    Кепа 40 млн

    Изи деньги для Лукако

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  8. felix-the-cat 29.04.2021 09:13 # felix-the-cat
    Лохи пзд, щас опять возьмут он опять обосрется.

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  9. thegodfather 29.04.2021 09:11 # thegodfather
    Если за лямов 70 по итогу, то норм

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