"Челси" планирует вернуть Лукаку

"Челси" решил сосредоточиться на переговорах о возвращении нападающего Ромелу Лукаку из "Интера".

Расточительность у чужих ворот Тимо Вернера и вероятный уход из клуба Оливье Жиру с Тэмми Абрахэмом делают задачу по приобретению забивного нападающего абсолютным приоритетом для "синих" на лето.



В идеале "Челси" хотел бы заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако клуб со "Стэмфорд Бридж" практически отчаялся подписать 20-летнего норвежца, главным претендентом на которого является "Манчестер Сити".



Как утверждает The Sun, в сложившейся ситуации "Челси" определил Лукаку как самый достижимый вариант. Сейчас 27-летний бельгиец находится в самом расцвете сил, наколотив 27 голов за "Интер в этом сезоне.



Добавим, что трансфер Ромелу, который в свое время не смог заиграть в "Челси" из-за юного возраста и высокой конкуренции, оценивается в 90 миллионов фунтов.