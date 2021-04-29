"Челси" планирует вернуть Лукаку
"Челси" решил сосредоточиться на переговорах о возвращении нападающего Ромелу Лукаку из "Интера".
Расточительность у чужих ворот Тимо Вернера и вероятный уход из клуба Оливье Жиру с Тэмми Абрахэмом делают задачу по приобретению забивного нападающего абсолютным приоритетом для "синих" на лето.
В идеале "Челси" хотел бы заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако клуб со "Стэмфорд Бридж" практически отчаялся подписать 20-летнего норвежца, главным претендентом на которого является "Манчестер Сити".
Как утверждает The Sun, в сложившейся ситуации "Челси" определил Лукаку как самый достижимый вариант. Сейчас 27-летний бельгиец находится в самом расцвете сил, наколотив 27 голов за "Интер в этом сезоне.
Добавим, что трансфер Ромелу, который в свое время не смог заиграть в "Челси" из-за юного возраста и высокой конкуренции, оценивается в 90 миллионов фунтов.
29.04.2021 09:00
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Последние комментарии:
он еле бегает, не представляю, как он прессинговать вместе со всей командой будет.
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Ну бля началось!!! Не нужен Лукаку. Вернера лучше накатывайте.
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Макакууууу
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Русские корни Абрамовича дают о себе знать
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Бред, не нужно это бревно. Пусть Лаутаро завернут
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Он же жиреет постоянно, сам говорил. Возьмут а он бегать перестанет
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Абрахэм 50 млн
Алонсо 40 млн
Кепа 40 млн
Изи деньги для Лукако
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Лохи пзд, щас опять возьмут он опять обосрется.
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Если за лямов 70 по итогу, то норм
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