Артета считает, что фанаты "Арсенала" плохо знают Кроенке

Джош и Стэн Кроенке Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что фанаты "канониров" недостаточно хорошо знают семью Кроенке, чтобы критиковать владельцев клуба.

Скандал с Европейской Суперлигой вызвал среди фанатов "Арсенала" новую волну протеста небывалого размаха против Стэна и Джоша Кроенке, владеющих лондонским клубом.

Семье Кроенке даже пришлось выпустить заявление, опровергнув слухи о продаже клуба. По мнению Артеты, градус напряжения удалось бы снизить, если бы фанаты узнали американских боссов так, как их знает Микель.

"Уверен, владельцы сделают все возможное, чтобы сблизиться с фанатами".

"Думаю, если фанаты получат возможность лучше их узнать, большинство из них будет удивлено. Думаю, это пошло бы на пользу каждому в клубе. Это пошло бы на пользу самим фанатам и многое бы прояснило. Если у нас будет такая возможность, нужно сделать это".

"Мы регулярно разговариваем с владельцами, и я думаю, они очень ясно выразились насчет своих намерений. Они преданы клубу и амбициозны, и все мы хотим видеть успехи команды на футбольном поле. Думаю, своим заявлением они сняли любые сомнения".

"Я твержу об этом с самого начала. По общению с ними у меня сложилось четкое ощущение, что они полностью поддерживают наш проект и хотят подстегивать каждого для достижения желаемых нами целей", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, болельщики, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 08:00

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  1. liverbro 29.04.2021 08:29 # liverbro
    Подстёгнутые и доминирующие.Десятая серия

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  2. vyrentz 29.04.2021 08:19 # vyrentz
    В Британии самого Артету называют футбольным террористом, потому что смотреть игру команды невозможно. И это Арсенал, который воспитывал свою фанбазу на привлекательном футболе.

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  3. vyrentz 29.04.2021 08:18 # vyrentz
    12 очков от 4-ого места, наподстегивал

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