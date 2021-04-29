Артета считает, что фанаты "Арсенала" плохо знают Кроенке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что фанаты "канониров" недостаточно хорошо знают семью Кроенке, чтобы критиковать владельцев клуба.

Скандал с Европейской Суперлигой вызвал среди фанатов "Арсенала" новую волну протеста небывалого размаха против Стэна и Джоша Кроенке, владеющих лондонским клубом.



Семье Кроенке даже пришлось выпустить заявление, опровергнув слухи о продаже клуба. По мнению Артеты, градус напряжения удалось бы снизить, если бы фанаты узнали американских боссов так, как их знает Микель.



"Уверен, владельцы сделают все возможное, чтобы сблизиться с фанатами".



"Думаю, если фанаты получат возможность лучше их узнать, большинство из них будет удивлено. Думаю, это пошло бы на пользу каждому в клубе. Это пошло бы на пользу самим фанатам и многое бы прояснило. Если у нас будет такая возможность, нужно сделать это".



"Мы регулярно разговариваем с владельцами, и я думаю, они очень ясно выразились насчет своих намерений. Они преданы клубу и амбициозны, и все мы хотим видеть успехи команды на футбольном поле. Думаю, своим заявлением они сняли любые сомнения".



"Я твержу об этом с самого начала. По общению с ними у меня сложилось четкое ощущение, что они полностью поддерживают наш проект и хотят подстегивать каждого для достижения желаемых нами целей", — цитирует Артету ESPN.