Бэмфорд вспомнил, как пнул мяч в лицо Бьелсы

Марсело Бьелса Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд вспомнил, как ранее в этом сезоне попал своему главному тренеру Марсело Бьелсе мячом по лицу во время тренировки.

Внимательные болельщики заметили, что в последнее время Бьелса носит очки со слегка погнутой оправой, и здесь не обошлось без лучшего бомбардира команды.

"Как-то по ходу сезона мы отрабатывали упражнение с ударом в касание после прострела. Он (Бьелса) всегда занимает неудачное положение".

"Вот пошла подача, и я так смачно приложился по мячу своей левой ногой, направив мяч близко к верхнему углу ворот. Он стоял прямо в створе ворот, а я не заметил его и попал мячом прямо в переносицу".

"Я лишь увидел, как его очки отлетели в сторону на 10 метров, а он схватился за нос. Он ушел, держась за свой нос. А я обо*рался и лишь мог промямлить: "Извините, извините, извините". Он слегка разозлился и сказал: "Ничего страшного".

"Не знаю, заметили ли вы, но последние несколько недель он использует те самые очки, и они слегка кривые".

"Мне было не по себе, и я должен был купить ему новую пару очков, но мне было страшно напоминать о случившемся".

"Этим я испортил остаток той тренировки", — сообщил Бэмфорд в подкасте Питера Крауча.


Метки Бьелса, Бэмфорд, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2021 07:00

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  1. arhangel777 29.04.2021 08:56 # arhangel777
    А Бьелса мужик оказывается!
    Но согласен, все же стоит Патрику купить тренеру новые очки.

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  2. alexander-arnold 29.04.2021 07:31 # alexander-arnold
    Ну что поделаешь, пенсы бывшими не бывают.
    Но вот купить очки взамен испорченных стоило бы.

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  3. liverpo0ol 29.04.2021 07:19 # liverpo0ol
    А что он потерял у створ ворот? Не стой там где не надо.
    Но вот купить очки взамен испорченных стоило бы.

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  4. muaxaxaxa 29.04.2021 07:11 # muaxaxaxa
    Прикольно что для Бэмфорда не было последствий после случайного попадания по тренеру. А то есть такие ебaниько кто мог бы и испортить жизнь игроку после такого.
    Но вот купить очки взамен испорченных стоило бы.

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