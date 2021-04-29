Бэмфорд вспомнил, как пнул мяч в лицо Бьелсы

Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд вспомнил, как ранее в этом сезоне попал своему главному тренеру Марсело Бьелсе мячом по лицу во время тренировки.

Внимательные болельщики заметили, что в последнее время Бьелса носит очки со слегка погнутой оправой, и здесь не обошлось без лучшего бомбардира команды.



"Как-то по ходу сезона мы отрабатывали упражнение с ударом в касание после прострела. Он (Бьелса) всегда занимает неудачное положение".



"Вот пошла подача, и я так смачно приложился по мячу своей левой ногой, направив мяч близко к верхнему углу ворот. Он стоял прямо в створе ворот, а я не заметил его и попал мячом прямо в переносицу".



"Я лишь увидел, как его очки отлетели в сторону на 10 метров, а он схватился за нос. Он ушел, держась за свой нос. А я обо*рался и лишь мог промямлить: "Извините, извините, извините". Он слегка разозлился и сказал: "Ничего страшного".



"Не знаю, заметили ли вы, но последние несколько недель он использует те самые очки, и они слегка кривые".



"Мне было не по себе, и я должен был купить ему новую пару очков, но мне было страшно напоминать о случившемся".



"Этим я испортил остаток той тренировки", — сообщил Бэмфорд в подкасте Питера Крауча.