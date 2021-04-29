Почеттино считает, что Де Брюйне заслуживал удаления

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что полузащитник Кевин Де Брюйне заслуживал красную карточку в концовке матча на "Стад де Франс".

Именно с гола Де Брюйне начался камбэк "Сити" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов (1:2), однако Кевин мог не доиграть поединок до конца.



Вскоре после того, как полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе схлопотал красную карточку за грубую игру против Илкай Гюндогана, Де Брюйне наступил на стопу Данилу Перейры. По мнению Почеттино, Кевину повезло отделаться "горчичником".



"Гейе сделал то же самое, что и Де Брюйне. Это могла быть желтая, могла быть красная. Я не собираюсь жаловаться".



"Нельзя проецировать этот инцидент на всю игру. Это был отдельно взятый инцидент", — цитирует Почеттино Manchester Evening News.



Также бывший рулевой "Тоттенхэма" прокомментировал игру.



"Мы пропустили два случайных гола. Думаю, мы чувствуем себя очень расстроенными. Сложно смириться с тем, что это произошло в полуфинале. В данный момент нам очень больно", — добавил Почеттино.